Dualsense Edge è il primo tra i controller più costosi? La curiosa classifica

Da quando, nelle scorse ore, Sony ha annunciato che il suo DualSense Edge non sarà esattamente per tutte le tasche – considerando che costerà praticamente quanto metà PS5, o poco meno di una intera Xbox Series S – molti videogiocatori hanno cominciato a discutere del prezzo dei controller d’elite, quelli pensati per utenti esigenti e competitivi.

Parliamo ovviamente di un mercato che non si sovrappone a quello del giocatore più “rilassato”, che può a suo modo accontentarsi di un controller standard: sono periferiche con aree di sensibilità maggiori, con accessori rimovibili e pezzi modulabili, a seconda della necessità.

Questo significa che i loro prezzi, spesso, tendono a salire vertiginosamente. Ma salgono così vertiginosamente tanto da superare quello di DualSense Edge, che andrà in pre-ordine a 239,99 euro? Abbiamo messo insieme qualche numero per scoprirlo, dando vita a una curiosa classifica (che ci fa sentire tutti un po’ più poveri, a dire la verità).

Prendendo come riferimento i soli costi di listino, quali sono i controller più costosi ora sul mercato?

Quali sono i controller che costano di più?

10 – Xbox Elite Series 2 Core – 129,99 euro

Il punto di ingresso nel mondo dei controller Pro al momento è rappresentato da Xbox Elite Series 2 Core: parliamo di una versione “ridotta” e limitata del vero e proprio Series 2, che ne mantiene la forma ma che rinuncia ad alcune caratteristiche.

In questo caso, con 129,99 euro di costo di listino dichiarato da Microsoft sul suo sito ufficiale, portate a casa il controller, uno strumento di regolazione delle levette e il cavo USB-C. Non ci sono, invece, le varie versioni sostitutive degli stick, la stazione di ricarica o la custodia per il trasporto.

Mantiene, invece, le levette a tensione regolabile, i grilletti accorciabili, l’impugnatura gommata, la batteria da 40 ore, i tre profili personalizzati, la mappatura personalizzata con l’app Accessori Xbox.

Se interessati, potete vederlo sul sito ufficiale o su Amazon.

9 – Xbox Elite Series 2 – 159,99 euro

Considerando che Elite Series 2 è da molti considerato come il miglior controller in circolazione, è quasi curioso vederlo “accontentarsi” delle ultime due posizioni in questa classifica, considerando che il prezzo di listino dichiarato da Microsoft sul sito ufficiale è pari a 159,99 euro. Parliamo di un controller che mantiene tutti i benefici del precedente Series 2 Core, ma a cui aggiunge alcune peculiarità non di poco conto.

Si parla di levette con tensione regolabile, grilletti più corti a piacimento, impugnatura ergonomica gommata, diverse componenti intercambiabili e anche una pratica custodia per riporre il tutto.

Il prezzo di listino per i rivenditori di terze parti, secondo Microsoft, è dalle parti dei 179,99 euro. Tuttavia, anche su Amazon si trova a 159,99 euro, quindi teniamo in considerazione quello come costo di listino per la nostra classifica.

8 – Nacon Revolution Unlimited Pro – 169,90 euro

È sicuramente una delle proposte più note tra i giocatori PS4 esigenti: Nacon Revolution Unlimited Pro a sua volta non ha un prezzo proprio per tutti, ma prova a proporre in formato wireless (è effettivamente l’unico Nacon a farlo) le opzioni che tanto piacciono a chi va in cerca di un controller di fascia alta.

Parliamo quindi di sensibilità delle levette regolabile, coprilevetta intercambiabili, inserimento di pesi per dosare l’ergonomia del controller, possibilità di creare dei profili di gioco personalizzati, modifica della retroilluminazione della levetta destra e custodia rigida inclusa.

Il tutto, secondo il sito ufficiale, viene proposto a 169,90 euro di listino. Un prezzo affine a quello che tutt’oggi si trova su Amazon, con il controller che è rimasto popolare nonostante il passaggio alla nuova generazione (anche perché è compatibile con PC).

7 – Thrustmaster Eswap X Pro – 179,99 euro

Anche Thrustmaster Eswap X Pro è uno dei controller proposti sul mercato per i giocatori competitivi. Secondo quanto dichiarato dal produttore, è progettato per aiutarvi a «scalare le classifiche» e ha dalla sua delle peculiarità pensate, in effetti, per giocatori che si divertono a personalizzare la loro esperienza.

I suoi moduli, ad esempio, possono essere estratti e sostituiti, per modificare magari la posizione degli stick analogici e del d-pad e adattarli a quelli che trovate più comodi. Tra le altre cose, il produttore parla di una mappatura personalizzata dei controlli e di compatibilità con licenza ufficiale con dispositivi Xbox (e PC).

Il tutto, al costo dichiarato dal sito ufficiale di 179,99 euro, che corrisponde anche a quello di listino che potete trovare sui rivenditori esterni.

6 – Razer Wolverine Ultimate – 179,99 euro

Un altro controller proposto per il mondo PC e Xbox e considerato di fascia parecchio alta è Razer Wolverine Ultimate. In questo caso, la periferica si presenta con la possibilità di sostituire gli stick analogici e anche il d-pad, modificandone forma e altezza. Oltretutto, è una proposta che secondo la descrizione del produttore fa sbizzarrire con le personalizzazioni RBG (supporta la tecnologia Razer Chroma) e ha sul retro dei pulsanti aggiuntivi.

Si parla, infatti, di due tasti dorsali e di quattro grilletti rimappabili, oltre a una vibrazione di cui potete definire l’intensità. Ci sono anche delle possibilità di regolare la frizione degli stick analogici. Essendo anche supportato dall’app Razer, è possibile modificarne completamente le impostazioni qualora lo si usasse su PC, ma è compatibile anche con Xbox One, Xbox Series X e S. Il tutto, secondo i prezzi sugli store come Amazon (non è più disponibile nello store ufficiale), a 179,99 euro di listino.

Oggi, comunque, è possibile trovare sul mercato il successivo controller Razer Wolverine V2: in questo caso, i prezzi vanno dai 119,99 euro per la versione base ai 159,99 euro per la versione Chroma, come indicato dallo store ufficiale.

5 – Rival Pro – 202 euro circa

Compatibile anche con PlayStation 5, per cui è pensato, Hexgaming Rival Pro potrebbe essere a tutti gli effetti considerando un diretto concorrente del neonato Dualsense Edge. Il controller, venduto in realtà solo dal sito ufficiale di Hexgaming in dollari americani, ha diverse proposte: quella base, però, costa $199,99, ossia circa 202 euro al cambio attuale. La spedizione per l’Europa, però, al momento non è contemplata, quindi lo inseriamo in classifica come puro dato statistico.

Per quel prezzo, questo controller (di cui alcune varianti personalizzate arrivano fino a $289,99) propone un’esperienza modulabile con stick sostituibili, la scelta di giocare wireless o via bluetooth e tasti posteriori rimappabili. Viene proposto soprattutto «per giocatori di eSport dall’approccio tattico» ed è basato a tutti gli effetti su un vero Dualsense, che viene personalizzato e modificato dal produttore.

4 – Xbox Elite Series 2 personalizzato – 229,96 euro

Da poche ore, Microsoft ha aperto alla possibilità di utilizzare il suo Xbox Design Lab per creare il priorio controller Elite Series 2 completamente personalizzato. Questo significa che avete tutte le stesse identiche specifiche tecniche già viste nel controller base, ma potete colorare tutte le componenti a piacimento.

Il prezzo, ovviamente, va di pari passo: comprare un Elite Series 2 completamente personalizzato da Microsoft Store a questo link (compresa borsa e tutte le parti aggiuntive normalmente incluse) costa al momento 229,96 euro di listino, anche se approfittando di uno sconto ora come ora potete spendere 199,99 euro. La differenza di prezzo rispetto alla versione standard, come dicevamo, passa dal fatto che questo controller sarà fatto appositamente per voi e colorato a seconda delle vostre scelte, risultando essere un pezzo unico.

3 – Scuf Instinct Pro – 229,99 euro

Da quando abbiamo visto l’annuncio del prezzo di DualSense Edge, molti appassionati hanno fatto notare che il suo costo di listino piazza il controller vicino alle cifre richieste dai controller Scuf, come Instinct Pro. Consultando il catalogo di questo produttore, è senza dubbio vero.

Nel caso di questa proposta per Xbox e PC, ad esempio, il controller ha dalla sua quattro paddle posteriori rimappabili, tre profili personalizzabili (con interruttore fisico per passare da uno all’altro), levette intercambiabili, impugnatura ergonomica antiscivolo e grilletti a risposta istantanea, perfetti per chi gioca in competitivo e ha bisogno di una risposta rapida come quella di un mouse.

Il prezzo di listino per tutto questo è di 229,99 euro secondo il sito ufficiale, con i rivenditori esterni che si discostano di poco. Decisamente non per tutti.

2 – Dualsense Edge – 239,99 euro

Partendo dal normale DualSense, DualSense Edge vuole proporsi con diverse opzioni di personalizzazione: permette, ad esempio, di salvare più profili per la propria esperienza di gioco. È possibile rimappare (o anche disattivare) le funzioni di pulsanti specifici e regolare la sensibilità delle zone morte degli stick analogici.

Tra le altre specifiche confermate da Sony e viste nella nostra guida, la scheda tecnica parla di tasto fisico per la gestione dei profili, di cappucci intercambiabili per gli stick analogici (tre tipi) e di possibilità di sostituire del tutto il singolo stick (ma il pack con gli stick costa 24,99 euro aggiuntivi). In compenso, nella confezione trovate anche la custodia per il trasporto e il controller è anche dotato di due tasti posteriori personalizzabili.

A queste caratteristiche di modularità Sony sposa il feedback aptico già presente nel controller base e i grilletti adattivi – di cui, in questo caso, potete definire la lunghezza della corsa. Il costo di listino annunciato è di 239,99 euro. Se voleste anche gli stick sostitutivi, il prezzo complessivo arriverebbe a 264,98 euro.

1. Scuf Reflex Pro – 249,99 euro

A imporsi in cima alla classifica – anche se di poco – come controller più costoso è lo Scuf Reflex pensato proprio per PS5 (e PC). Questo controller ha delle palette configurabili sul retro, per assicurare una presa ergonomica anche per molte ore (sappiamo che, in effetti, l’ergonomia non è il piatto forte di DualSense).

A questo affianca dei grilletti adattivi, un retro antiscivolo per una presa salda, un tasto fisico per passare da un profilo all’altro (fino a tre), stick analogici intercambiabili e una scocca completamente rimovibile, per personalizzare al meglio la vostra esperienza senza dovervi ingegnare troppo.

Il prezzo è decisamente non per tutti: la variante base costa 199,99 euro, la variante Pro (che è quella descritta da noi) costa 249,99 euro ed è possibile anche personalizzarla a piacimento, con il costo che in quel caso prende il largo, sfondando anche il muro dei 300 euro a seconda delle vostre scelte.

Esiste anche una variante pensata solo per gli FPS, il cui prezzo parte da 279,99 euro. È indubbiamente quello il controller più caro sul mercato, ma è così di nicchia e settoriale (sostituisce i grilletti adattivi a quelli istantanei che simulano il mouse) che sarebbe stato come inserire in questa classifica dei controller pensati per racing e picchiaduro.

In conclusione

Con questa panoramica, appare abbastanza chiaro che DualSense Edge si piazzi nelle parti alti della classifica dei più costosi e non risulti affatto come una proposta accessibile. È anche vero che non vuole esserlo, perché le sue specifiche non sono pensate per essere sfruttate da tutti i giocatori – e la maggior parte degli utenti probabilmente non le utilizzerebbe a tutto tondo, non giustificando la spesa.

Certo, colpisce che per avere anche gli stick extra si debbano sommare altri 24,99 euro al costo di listino – il che porta Edge a costare effettivamente quanto metà PS5. Scopriremo al debutto di gennaio, però, quanto l’esperienza offerta dal nuovo controller permetterà ai professionisti del videogioco di dilettarsi.

Sentitevi liberi di segnalarci ulteriori controller Pro di fascia alta, qualora ce li fossimo persi, da inserire in questa classifica.