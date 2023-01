DualSense Edge: unboxing 4K del nuovo controller PS5

Fin da quando Sony presentò il suo DualSense Edge con tanto di prezzo di listino (lo trovate su Amazon, per farvi un’idea), apparve chiaro che si parlasse di un prodotto che mira a un pubblico che guarda soprattutto alla fascia alta, per giocare con la sua PS5. Il controller, infatti, propone delle opzioni di personalizzazione e degli accorgimenti, lato ergonomia, che promettono di farne la soluzione definitiva per i giocatori più esigenti sulla console Sony.

Abbiamo appena ricevuto il controller nella nostra redazione, in vista dell’uscita, e abbiamo realizzato un dettagliatissimo video unboxing in 4K e in multicamera, per farvi vedere da vicino cosa trovate all’interno della confezione e cosa potete aspettarvi da DualSense Edge.

Nei prossimi giorni, ovviamente, aspettatevi accurati approfondimenti su quale sia l’esperienza di gioco e quali le prestazioni del controller. Sony, infatti, ha rimarcato più volte di puntare non solo sulla modularità (è possibile sostituire le coperture degli stick e le leve posteriori, ad esempio), ma anche sulla possibilità di avere profili personalizzati ad accesso rapido e una personalizzazione nella corsa dei grilletti: ci sarà quindi tempo e modo di approfondire il tutto e vederlo in azione con i giochi su PS5.

Per ora, vi faccio vedere da vicino DualSense Edge in tutti i suoi dettagli, parliamo della sua ergonomia a primo impatto e scopriamo cosa trova all’interno della confezione chi acquista il controller – atteso per il 26 gennaio prossimo al prezzo di listino di 239,99 euro.

DualSense Edge Unboxing: cosa c’è nella scatola

Vi ricordiamo che, come anticipato da Sony, all’interno della confezione di DualSense Edge è possibile trovare:

1 x DualSense Edge (controller wireless)

1 x cavo USB rivestito

2 x coperture levette standard

2 x coperture levette con profilo rialzato

2 x coperture levette con profilo ribassato

2 x tasti posteriori a mezza cupola

2 x tasti posteriori a leva

1 x alloggiamento per connettore

1 x custodia per il trasporto

Ci ritroviamo su queste stesse pagine nei prossimi giorni per prendere in analisi tutti gli altri aspetti del nuovo controller di fascia alta per PS5.