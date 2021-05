Driver, un nuovo capitolo diventò una celebre IP Ubisoft

Sembra che Driver, una serie molto apprezzata da tanti giocatori di vecchia data, avrebbe dovuto ricevere un nuovo capitolo, ma l’idea venne poi scartata per fare spazio ad un titolo che ha costruito una celebre IP di Ubisoft.

Secondo un report di VG247 (via Game Rant), pare infatti che Watch Dogs avrebbe dovuto inizialmente fare parte della saga di Driver, ma le deludenti vendite di San Francisco avrebbero spinto Ubisoft a scartare l’idea e ricostruire quel titolo nella serie che oggi conosciamo.

La storia non sarebbe dunque troppo diversa dalle origini di Assassin’s Creed, che in origine avrebbe dovuto essere un nuovo capitolo di Prince of Persia.

Solo dopo tanti anni il franchise del principe è finalmente pronto a tornare con il remake di Le Sabbie del Tempo, che però è stato rinviato in seguito ai feedback dei fan.

Un nuovo capitolo di Driver venne scartato e trasformato nel primo Watch Dogs.

Tornando al nuovo capitolo scartato, dal report abbiamo appreso che Jonathan Morin, reduce dal successo di Far Cry 2, aveva concepito un’idea per un nuovo titolo ambientato in questa serie, mentre Driver San Francisco era ancora in fase di sviluppo.

Quando l’ultimo capitolo della saga uscì, ottenne risultati di vendita molto deludenti secondo la compagnia: il CEO Yves Guillemot decise dunque di prendere ciò che di buono aveva il potenziale nuovo capitolo e di trasformarlo in quello che sarebbe dovuta diventare la loro risposta a GTA.

Nacque così il primo Watch Dogs, che come sottolineato dal report mantiene ancora diverse meccaniche provenienti dalla serie, come la struttura delle missioni e le meccaniche di guida.

Pare inoltre che perfino quelli che sono diventati dei concept chiave della serie, come la possibilità di fare hacking e le meccaniche parkour, sarebbero comunque apparsi nel gioco scartato di Driver, venendo semplicemente stati riadattati per questa nuova serie.

L’ultimo capitolo della serie uscì ormai 10 anni fa e da allora i fan stanno aspettando impazientemente un ritorno: nel frattempo, pare che Watch Dogs debba il proprio successo e la propria esistenza proprio alla popolare serie.

Il nuovo franchise probabilmente non lascerà i nostri scaffali molto presto, dato che Legion ha ottenuto vendite record.

Pochi mesi fa è inoltre arrivato un importante aggiornamento gratuito, che ha aggiunto il multiplayer online promesso al lancio.

Ricordiamo inoltre che è in arrivo anche un upgrade next-gen, per sfruttare pienamente le caratteristiche di PS5 e Xbox Series X.