Watch Dogs Legion premiato dai giocatori: vendite record per il gioco

Watch Dogs Legion ha fatto parlare molto di sé, ancora prima della sua uscita, per l’approccio peculiare che ha alla narrazione e al protagonista: come vi ha spiegato il nostro Paolo Sirio nella sua video recensione, infatti, potete reclutare gli abitanti di Londra per farli unire alla vostra missione di liberazione, sfruttando le peculiarità del macro-gruppo di cui fanno parte (ex spia, assassino, hacker, poliziotto…).

Nonostante sia un gioco tutt’altro che privo di difetti, il titolo firmato Ubisoft sta riscuotendo ottimi numeri dal mercato, rivelano i dati rilevati da Super Data: nel mese di ottobre, infatti, si parla di 1,9 milioni di copie digitali vendute, nonostante il gioco sia uscito solo il 29. Se questi numeri venissero confermati sarebbe un nuovo record per l’esordio digitale, con i numeri di Watch Dogs 2 che finirebbero in soffitta – con 431.000 copie digitali al lancio.

Watch Dogs Legion

Proprio i giveaway gratuiti del predecessore, però, secondo SuperData hanno aiutato la popolarità di Legion, con i giocatori che – dopo aver giocato il precedente – si sono messi in attesa del futuro episodio. Inoltre, dal 2016 a oggi il mercato digitale è indubbiamente cresciuto.

Qualsiasi sia il motivo, da affiancare semplicemente al fatto che i consumatori fossero in impaziente attesa di mettere le mani sul gioco, Watch Dogs Legion ha avuto delle ottime prime settimane, da disponibile su PC, PS4, Xbox One, Stadia, PS5 e Xbox Series X|S.