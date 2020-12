Ora potete sposarvi con gli anelli di Dragon Quest. Perché? Beh, perché no?

Dragon Quest è molto più di una semplice saga di giochi di ruolo, in Giappone: il franchise di casa Square Enix è senza ombra di dubbio uno dei più amati di tutto il Paese del Sol Levante, al punto che l’arrivo di ogni nuovo episodio è un evento e che ad accompagnarlo spuntano sempre gadget e memorabilia di ogni sorta. Ad aggiungersi alla collezione dei fan di Dragon Quest, ora, sono anche gli anelli di Dragon Quest V, ideali per chi ha intenzione di convolare a nozze e chiedere la mano del partner senza tradire il suo amore per i videogiochi.

Questi anelli ufficiali, che trovate qui sul sito Square Enix, sono ispirati a Hand of the Heavenly Bride (non a caso, visto il riferimento alla sposa fin dal titolo) e rappresentano il Cerchio del Fuoco e il Cerchio dell’Acqua dell’universo del gioco.

I due gioielli sono realizzati in argento e si tratta a tutti gli effetti di anelli nuziali.

All’interno del gioco l’eroe indossa quello del Fuoco e la sposa quello dell’Acqua, ma in questo caso si potrà scegliere liberamente, poiché sono disponibili tutte le taglie dalla 9 alla 23, in modo che possiate scegliere in base al vostro anulare e a quella del consorte. Il prezzo è di 19.580 Yen cadauno, circa 154€ al tasso di cambio attuale.

Le fedi di Dragon Quest V potranno essere portate a casa (almeno in Giappone) dal 10 aprile 2021. Ricordatevi, insomma, di non fissare il vostro matrimonio prima di allora!