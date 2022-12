Dragon Ball Z Kakarot dice addio ai server di una nuova feature: ecco i dettagli

Bandai Namco ha purtroppo annunciato una brutta notizia per i fan di Dragon Ball Z Kakarot: dal 2023 non saranno più ufficialmente disponibili i server online di una delle feature più recenti, introdotta soltanto lo scorso marzo 2022.

Si tratta di Dragon Ball Card Warriors, la modalità in stile gioco di carte collezionabili che, evidentemente, sembra non essere riuscita ad ottenere il successo che il publisher sperava dato che sta già per interrompere il supporto dopo meno di un anno (trovate Dragon Ball Z Kakarot su Amazon).

Questo comporterà inevitabili novità anche per l’edizione next-gen di Kakarot, che sarà disponibile ufficialmente dal prossimo mese e introdurrà la prima espansione del secondo Season Pass dedicata interamente a Bardock, padre di Goku.

Come riportato da Nintendo Everything, Dragon Ball Card Warriors non chiuderà totalmente i battenti ma sarà riconvertito in una modalità offline, come conseguenza della chiusura dei server: sarà dunque possibile giocarci solo contro la CPU e non sarà più possibile accedere ad alcuni vantaggi.

Bandai Namco ha infatti annunciato che sarà introdotto un aggiornamento per consentire il trasferimento di tutti i dati e contenuti sbloccati alla versione offline, che però non permetteranno trasferimento di Platinum Coins, Battle Level, Rank e altre impostazioni.

Tuttavia, sarà possibile accedere a tutta la collezione di carte, playing mat, card sleeves e tutti i contenuti più importanti per il gameplay: trovate tutti i dettagli nell’annuncio pubblicato sul sito ufficiale.

Per il momento non è stata ancora annunciata la data ufficiale in cui chiuderanno i server online, ma il publisher ha annunciato che «in futuro» riveleranno ulteriori dettagli, confermando anche che la versione next-gen includerà solo l’edizione offline.

È possibile dunque che tale modifica possa essere implementata al day-one stesso di Dragon Ball Z Kakarot su PS5 e Xbox Series X|S, ma vi terremo prontamente aggiornati in caso di ulteriori novità.

Gli appassionati potranno comunque consolarsi con effetti grafici notevolmente migliorati: Bandai Namco ha recentemente pubblicato un breve video confronto che mostra nel dettaglio tutte le novità a livello tecnico.