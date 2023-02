Dragon Ball Z Kakarot, annunciato il prossimo DLC che è un tuffo al cuore

Dragon Ball Z Kakarot è sempre stato un titolo per i veri fan, anche un po’ nostalgici, del manga di Akira Toriyama, e il prossimo DLC non è da meno.

Il titolo che è stato pubblicato anche in versione next-gen (lo trovate su Amazon) continua ad essere l’approdo di tutti i fan della saga.

Versione che si è fatta attendere, va detto, un po’ come i Guerrieri Z hanno dovuto attendere per un anno l’arrivo di Nappa e Vegeta.

Dragon Ball Z Kakarot continua ad essere quindi uno dei giochi più amati dai fan, offrendo loro la possibilità di rivivere le avventure di Goku e dei suoi amici in un modo completamente nuovo (anche su Nintendo Switch).

Recentemente, Dragon Ball Z Kakarot ha lanciato nuovi contenuti al gioco con il DLC dedicato a Bardock, parlando di chicche per gli appassionati.

E quando il percorso di aggiornamenti sembrava finito, Bandai Namco si prepara con un colpo basso per i veri fan non indifferente.

Come annunciato su Twitter, infatti, il prossimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot ci riporterà indietro ad uno dei Tornei Tenkaichi più importanti.

[#DRAGONBALLZKAKAROT] /

DLC Additional Story

“Chaos at the World Tournament”

Confirmed for Release! The setting for this story is

the 23rd World Tournament, the venue for a series of shocking upsets. pic.twitter.com/Y9xZ05qIt8 — Bandai Namco Entertainment Asia (@BandaiNamcoSEA) February 21, 2023

Precisamente il 23esimo in cui, per la prima volta, Goku e Piccolo si battono nello scontro che porterà il namecciano ad essere uno dei personaggi più iconici del franchise.

Bandai Namco e CyberConnect2 hanno annunciato il prossimo DLC, Chaos at the World Tournament. Non c’è una data di uscita ma i fan non devono far altro che cominciare a segnare i giorni in arrivo.

Oltre a Piccolo (all’epoca noto con il nome di Ma Junior) ed ovviamente Goku, tra i protagonisti di quell’arco narrativo ci sono Tienshinhan, Yamcha, Krillin, Chiaotzu, Yajirobe e Chi-Chi.

Non sappiamo bene quali saranno di preciso i contenuti, ma il solo vedere la cura nel riproporre i modelli dei personaggi con lo stile di disegno di Toriyama dell’epoca ci basta per volerlo giocare subito.

Decisamente non come è accaduto in Fortnite, dove gli eroi sono arrivati ma con lo stile del battle royale di Epic Games.