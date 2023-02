Dragon Age: Dreadwolf, con sorpresa di nessuno, potrebbe uscire tra un bel po’

È da un po’ – dal 2014, a essere precisi – che i fan di Dragon Age sono in attesa di un nuovo episodio, che sappiamo essere battezzato Dragon Age: Dreadwolf ed essere in lavorazione da più o meno il 2015. E se sappiamo che BioWare ha assicurato che il gioco procede bene ed è già in forma giocabile, lo è anche che proprio da poco abbiamo appreso di un addio illustre all’interno del team di sviluppo.

Così, mentre Electronic Arts è più abbottonata che mai, il solito Tom Henderson riferisce sul suo sito Insider-gaming di aver saputo da fonti dirette che il gioco non sarebbe esattamente dietro l’angolo. Secondo quanto ha appreso, infatti, sarebbe difficile aspettarsi un’uscita già nel corso del 2023, mentre è più plausibile che il nuovo titolo di BioWare possa vedere l’alba nel 2024.

Un artwork da Dragon Age Dreadwolf

Al di là di queste indiscrezioni in merito alla data di lancio – su cui effettivamente EA non si era pronunciata – Henderson apprende di aver saputo da diverse fonti che stanno testando il gioco alcuni dettagli relativi al gameplay.

Secondo quanto riferito dal report, infatti, Dreadwolf avrà uno scheletro simile a quello dei precedenti, con la possibilità di mettere insieme e far crescere un proprio party, che si radunerà in un hub specifico da cui partire per le proprie “missioni”. Se non avete giocato Dragon Age ma conoscete Mass Effect, immaginatelo come la Normandy del comandante Shepard.

Henderson aggiunge anche di aver appreso da una fonte che il combattimento dovrebbe essere più hack ‘n slash che in passato, con un combat system che si poggerebbe su una ruota di controllo simile a quella che abbiamo visto in Final Fantasy XV (che trovate su Amazon, se dovete ancora recuperarlo). Si controlla, inoltre, il personaggio principale, mentre gli altri membri del party possono vedere venire selezionata un’abilità specifica da lanciare.

Al momento Electronic Arts non ha fornito nessun commento ufficiale su queste indiscrezioni – anche se va detto che Henderson spesso ha anticipato correttamente informazioni su molti videogiochi.

Vedremo, comunque, quale sarà il prossimo momento propizio per vedere finalmente più da vicino Dragon Age Dreadwolf. Nel frattempo, i fan sono anche in attesa di novità per il ritorno di Mass Effect, anche se pure in questo caso l’attesa si promette particolarmente lunga.