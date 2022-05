Dopo Starfield, un altro big salterà il 2022? Parla Jason Schreier

Durante la giornata di ieri, Bethesda ha annunciato che due dei suoi prossimi giochi più attesi, ossia Starfield e Redfall, sono stati rinviati al 2023. In molti si domandano se anche altri giochi potranno subire la stessa sorte, tra cui God of War Ragnarok.

Il sequel dell’amata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è infatti atteso ancora entro il 2022, sebbene sono in molti a temerne il rinvio.

La data di rilascio del gioco è infatti ancora ignota, tanto che non è da escludere che il gioco possa essere posticipato al prossimo anno.

Ad abbassare le speranze dopo aver detto la sua sul caso Starfield è infatti il noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier, il quale è tornato a parlare dell’argomento sui suoi canali social ufficiali.

Da mesi Schreier pensa che un rinvio dell’uscita di God of War Ragnarok al 2023 non è affatto da escludere, sebbene dopo il posticipo di Starfield e Redfall la questione sia stata riportata nuovamente a galla.

Incalzato da un follower, il noto giornalista ha dovuto ammettere che non c’è nulla di certo per quanto riguarda l’uscita della nuova avventura di Kratos e Atreus.

«No, non sono affatto fiducioso [che il gioco esca]. Nessuno dovrebbe esserlo per qualsiasi prodotto, probabilmente fino alla settimana precedente alla pubblicazione», ha scritto Schreier. Poco sotto, il tweet originale.

Absolutely not. Nobody should be confident of any video game release dates until maybr a week before they ship

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2022