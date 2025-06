La serata della Summer Game Fest 2025 ci ha rivelato una nuova IP a sorpresa di Square Enix, che non dubito farà discutere molto i fan: il publisher ha deciso di tentare ancora una volta l'assalto ai live-service con un nuovo gioco multiplayer di deduzione sociale, che strizza molto l'occhio ad Among Us.

Killer Inn ci vedrà infatti partecipare a partite online all'interno di un hotel dove saremo circondati da assassini.

I giocatori verranno divisi in due squadre, ovvero gli agnelli e i lupi: gli agnelli dovranno cercare di restare in vita il più possibile, raccogliendo indizi su chi potrebbe dar loro la caccia così da trovare il modo di sbarazzarsene, mentre i lupi, per l'appunto, dovranno fare in modo di uccidere gli agnelli facendo attenzione a non farsi individuare.

Ci saranno alcune meccaniche particolari da tenere in considerazione, come la presenza di zone sicure — che, se violate, porteranno immediatamente a svelare l'identità dell'assassino — e il fatto che gli agnelli non dovranno commettere errori nell'identificazione dei lupi, pena il perdere la loro stessa vita.

Gli agnelli potranno anche cercare di fuggire dall'albergo trovando chiavi sparse lungo tutta la mappa e ritirando le ancore di una nave, così da ottenere la vittoria senza dover più temere per la propria vita.

Questa produzione è in sviluppo presso Tactic Studios, mentre la casa di Final Fantasy (trovate FF VII Rebirth su Amazon, a proposito) fungerà solo da supporto e da publisher.

Il reveal di Killer Inn ci svela anche che "presto" sarà disponibile anche una closed beta su Steam, così da poter provare in anteprima tutte le novità di questo titolo.

Di sicuro non era l'annuncio che ci si aspettava da Square Enix, anche se non è certo la prima volta che il publisher prova a imporsi nel mercato dei live-service, ma magari con questo "Among Us" in salsa action riusciranno a trovare la strada giusta.

Se volete recuperare tutti gli altri annunci della Summer Game Fest, vi invito a consultare il nostro recap.