Resident Evil Requiem, nome ufficiale del nono capitolo della saga, è stata la grande rivelazione della Summer Game Fest: Capcom ha finalmente svelato il primo trailer ufficiale del suo nuovo horror, confermandone già la data d'uscita.

Il nuovo capitolo vedrà una nuova protagonista: si tratta di Grace Ashcroft, figlia di Alyssa Ashcroft che è stata anch'essa uno dei personaggi giocabili della saga.

Sembra che Capcom stesse già lavorando da tempo a una bozza di quella che sarebbe stata la trama di Requiem: alcuni utenti hanno infatti notato che esisteva già un riferimento addirittura in Resident Evil 7.

E probabilmente non è un caso, dato che a dirigere il nono capitolo ci sarà il director proprio di RE7 (di cui trovate l'edizione PS5 su Amazon).

Come segnalato da GamesRadar+, in Resident Evil 7 era infatti possibile scoprire una lettera scritta da Alyssa Ashcroft, che menziona almeno 20 persone scomparse e che è in corso un'indagine per scoprire collegamenti tra queste sparizioni: potete rivederla al seguente indirizzo.

Nel trailer di Resident Evil Requiem vediamo invece Grace fare i conti con le indagini riguardanti le vittima di una malattia misteriosa, ma nel corso dello stesso filmato è possibile vedere anche manifesti di persone scomparse.

Sembrerebbe dunque che la nuova protagonista stia indagando proprio sul caso menzionato dalla madre in quella lettera: sarà molto interessante scoprire in quali altri modi Requiem si collegherà al resto della serie, dato che sembrerebbe volerci offrire una prospettiva diversa di Raccoon City.

L'ipotesi è che il nono capitolo possa rappresentare a tutti gli effetti la conclusione della saga iniziata con Resident Evil 1, aprendo tuttavia le porte a un nuovo ciclo.

Vi ricordo che Resident Evil Requiem sarà disponibile il 27 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam): vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena emergeranno ulteriori dettagli su questo ambizioso capitolo.