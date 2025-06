Tra i titoli più intriganti dell’Xbox Games Showcase 2025, spicca Mudang: Two Hearts, nuova opera dello studio sudcoreano EVR Studio.

Il gioco ha subito attirato l’attenzione per il suo stile dichiaratamente ispirato a Metal Gear Solid (che trovate su Amazon) e per una premessa narrativa tanto coraggiosa quanto attuale: cosa accadrebbe se Corea del Nord e Corea del Sud si riunificassero?

E soprattutto, cosa succederebbe se proprio nel giorno della firma ufficiale dell’accordo, un attacco terroristico colpisse l’Assemblea Nazionale sudcoreana?

Il gioco ruota attorno a due personaggi diametralmente opposti: da un lato Ji Jeongtae, soldato d’élite delle forze speciali nordcoreane, impegnato a infiltrarsi dietro le linee nemiche per scoprire la verità dietro l’attentato.

Dall’altro GAVI, una popstar del K-pop costantemente monitorata, che si ritrova coinvolta in una cospirazione dai contorni sempre più oscuri. Le due storie, lontane per provenienza e tono, si intrecciano lungo una narrazione tesa e ricca di colpi di scena, fino a svelare un’unica, inquietante verità.

Mudang promette un gameplay ricco di libertà e soluzioni creative, con ambienti aperti, approcci silenziosi o aggressivi, combattimenti corpo a corpo sia letali che non, e una varietà di gadget tecnologici a disposizione del giocatore.

Particolarmente interessante è la promessa di un’intelligenza artificiale nemica dinamica, in grado di rispondere alle azioni del giocatore in tempo reale, organizzando perquisizioni, reagendo a rumori o anomalie ambientali, e collaborando attivamente durante gli scontri per cercare di sopraffarlo.

Il titolo includerà anche una componente narrativa ramificata, influenzata dalle scelte compiute, con scene di intermezzo fluide e coinvolgenti e scontri con boss pensati per mettere alla prova ogni abilità del giocatore. L’uscita è prevista per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Insomma, da quello che ho visto Mudang: Two Hearts potrebbe davvero essere la risposta asiatica e moderna a Metal Gear, ma con una personalità tutta sua. Se riuscirà a fondere spionaggio politico, dramma personale e gameplay profondo, potrebbe imporsi come una delle sorprese più notevoli dell'anno.

In attesa che anche Hideo Kojima ci presenti il suo nuovo "erede" di Metal Gear Solid, attualmente in lavorazione.

In conclusione, vediamo tutti gli annunci e i trailer arrivati nel corso dell'Xbox Games Showcase 2025.