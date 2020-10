Dopo il rinvio di Halo Infinite, altri cambi in arrivo per 343 Industries

Dopo il rinvio di Halo Infinite, potrebbero esserci altri scossoni in arrivo per 343 Industries nella rincorsa all’uscita del gioco.

A riferirlo è Brad Sams, del sito specializzato in affari Microsoft Thurrott, secondo cui ci sarebbero ulteriori cambiamenti in arrivo presso lo studio di Seattle.

The chatter is not game related to be clear.

— Brad Sams (@bdsams) October 26, 2020