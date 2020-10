Halo: Infinite sarà diviso ‘in due’ (campagna e multiplayer)?

L’uscita di Halo: Infinite è ancora una grande incognita: dopo il brutto rinvio deciso da 343 Industries (che ha slittato il gioco a data da destinarsi, i fan in attesa di Xbox Series X|S si stanno chiedendo quando potranno mettere le mani sulla nuova avventura di Master Chief.

Il gioco, come saprete, era infatti previsto al lancio della nuova piattaforma Microsoft, attes per il prossimo 10 novembre di quest’anno. Così, purtroppo, non sarà.

Ora, in un’intervista con il caporedattore di Kotaku, Stephen Totilo, Phil Spencer – boss di Xbox – ha parlato del fatto che Halo: Infinite potrebbe essere distribuito in maniera “frammentaria”.

Totilo ha infatti chiesto a Spencer se Microsoft avesse preso in considerazione la possibilità di rilasciare separatamente la campagna del gioco e il multiplayer: Spencer ha risposto in maniera piuttosto vaga, lasciando intendere che si tratta tuttavia di una possibilità piuttosto concreta:

[…] Penso che dobbiamo prendere in considerazione un’opzione del genere. Quindi, sì, penso che sia qualcosa di cui parlare, ma vogliamo assicurarci di fallo al momento giusto e nel modo migliore.

La decisione non sembra essere totalmente sotto il controllo di Spencer: ci sono stati problemi evidenti nel corso dello sviluppo di Halo: Infinite, tanto che 343i ha anche chiesto aiuto allo scrittore Joseph Staten (veterano nella saga di Halo). Staremo a vedere se e quando verrà fatto un annuncio ufficiale a riguardo (magari con tanto di data di uscita). Vi terremo aggiornati.

Halo: Infinite è sempre atteso nel corso del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco era previsto al lancio delle nuove console next-gen, per poi essere posticipato a data da destinarsi.