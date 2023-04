Dopo il cinema, Super Mario è il gioco più famoso di sempre su YouTube

Nel caso siate scomparsi dal mondo negli ultimi giorni, Super Mario è arrivato al cinema con un film che è già un successo. Ma dopo il grande schermo, l’idraulico di Nintendo ha anche conquistato tutti gli altri schermi in cui si può vedere YouTube.

L'idraulico più famoso del mondo, in questi giorni è ancora più famoso che mai.

Il film è infatti diventato il miglior debutto di un lungometraggio sui videogiochi, a dimostrazione di quanto il nuovo film sia stato atteso.

Ovviamente il secondo film dedicato a Super Mario, dopo l’iconica (in vari modi) pellicola degli anni ’90 il cui regista si è espresso di recente riguardo il lungometraggio di Illumination.

Quello di Mario era un brand famoso ben prima dell’arrivo del film di Illumination, ovviamente, ma la pellicola ha dato sicuramente una grande spinta negli ultimi anni.

Tanto che, nelle ultime settimane, Odyssey è tornato per un attimo anche in cima alle classifiche di vendita sia per l’hype del film che per il nuovo bundle con Switch.

Ma, come riporta Gamespot, l’idraulico ha guadagnato un nuovo record su YouTube: ogni due secondi viene caricato di Super Mario.

Il record è stato celebrato anche dal blog di YouTube, che ha condiviso le pietre miliari di Super Mario, affermando che i video di Mario “hanno fatto parte del DNA di YouTube sin dall’inizio”.

Tra le tipologie di video più gettonate ci sono le speedrun dei videogiochi del franchise, che sono le speedrun più caricate di qualsiasi altro videogioco di sempre. Inoltre, 2 milioni di canali hanno caricato dei video relativi della serie.

Il 2022 ha visto più video di Mario rispetto a qualsiasi altro anno, mentre gli Stati Uniti e il Giappone, secondo il rapporto, rappresentano il 40% di tutte le visualizzazioni di video di Mario in tutto il mondo.

Ed eco i primi 10 giochi più amati, per spettatori complessivi, sulla piattaforma:

Super Mario Bros.

Super Smash Bros.Ultimate

Super Mario Maker

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario 64

Super Mario World

Super Mario 3D World

Super Mario Maker 2

Super Mario Odyssey

Super Mario Party

Visto il trend, Esquire ha voluto anche celebrare il franchise con la classifica dei 25 giochi più amati: ecco la lista.

Il tutto in attesa di un sequel per il film che, a quanto pare, s’ha da fare assolutamente per le due star principali del lungometraggio, ossia Chris Pratt e Charlie Day.