Super Mario Bros. Il Film è il miglior debutto di sempre in Italia per un adattamento videoludico

Il lancio di Super Mario Bros. Il Film può essere già considerato un incredibile successo, non solo per le stesse Nintendo e Illumination, ma anche per l’intero genere degli adattamenti videoludici al cinema, dato che in Italia ha appena battuto un nuovo record — anzi, due.

Il lungometraggio animato dedicato alla celebre mascotte di casa Nintendo (trovate il bundle speciale di Switch con Super Mario Odyssey per il Mario Day su Amazon) ha infatti già conquistato il cuore del pubblico del nostro paese, permettendogli di diventare addirittura il miglior debutto di sempre per un adattamento videoludico.

I primi dati ufficiali globali arrivano da un nuovo report di Deadline (via Nintendo Everything), che svelano come nel giorno del suo debutto — avvenuto lo scorso mercoledì 5 aprile — il film è riuscito a incassare ben 66.4 milioni di dollari.

Uno dei mercati di maggior successo è stato indubbiamente quello italiano, dove nella sola prima giornata il film ha fatto registrare incassi pari a 1.4 milioni di dollari, conquistando addirittura il 70% del mercato sul nostro territorio al debutto.

Super Mario Bros. Il Film ha già conquistato l'Italia.

Deadline segnala che questo per l’Italia è il miglior debutto di sempre per un film d’animazione durante la stagione primaverile e, conseguentemente, anche il miglior lancio di sempre per un adattamento videoludico al cinema.

Questi dati non fanno altro che dimostrare ancora una volta l’amore dei fan italiani per la saga di Super Mario Bros, confermando allo stesso tempo anche l’innegabile crescita degli adattamenti videoludici sul piccolo e sul grande schermo.

Insomma, per essere soltanto i dati relativi al primo giorno d’uscita, possiamo dire che Nintendo e Illumination non avranno alcun motivo di lamentarsi ed essere solamente orgogliosi dell’incredibile traguardo ottenuto dal film di Super Mario Bros, che può naturalmente solo migliorare nelle prossime settimane.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Super Mario Bros. – Il film riesce a far dimenticare quanto di brutto fatto con la prima pellicola del 1993, imponendosi come nuovo standard qualitativo per quanto riguarda i film tratti da videogiochi». E i primi risultati di vendita sembrerebbero averci dato ragione.

Se non avete ancora visto il lungometraggio al cinema, vi raccomandiamo di restare seduti fino alla fine dei titoli di coda: troverete infatti una scena post-credits che anticiperà il possibile sequel del film.

Tuttavia, prima di vedere prossimi lungometraggi made in Nintendo, sarà necessario avere ancora molta pazienza: Shigeru Miyamoto ha già anticipato che «probabilmente» non sarà annunciato nulla nel breve periodo.