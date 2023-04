Super Mario Bros. 2 si farà? C’è chi è già pronto per il sequel del film

Super Mario Bros. – Il Film, l’attesa pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, arriverà oggi nei cinema italiani.

La pellicola d’animazione con Chris Pratt e ispirata alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) metterà in scena Mario, Luigi, Peach e Donkey Kong, oltre a tantissimi altri personaggi che non hanno certo bisogno di presentazioni.

E se il film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile Marvel Cinematic Universe che anticiperebbe il sequel, a quanto pare due star sono già pronte a tornare.

Come riportato anche da The Gamer, Chris Pratt e Charlie Day vorrebbero tornare per un nuovo film dedicato a Super Mario Bros..

Il film di Super Mario Bros. è nei cinema da oggi e in molti si stanno già ponendo una domanda: ci sarà un sequel? Chris Pratt e Charlie Day – rispettivamente Mario e Luigi – hanno già detto chiaramente che sarebbero disponibili per un secondo film.

«Sì, mi piacerebbe molto», è stata la risposta immediata di Pratt ai microfoni di Games Radar. Day, che dà voce a Luigi, si è spinto oltre, ammettendo che parteciperà a tutti i film per i quali Nintendo e Illumination lo sceglieranno.

«Penso che farei tutti i progetti che vogliono», ha risposto Day, alludendo ancora una volta a uno spin-off di Luigi’s Mansion.

«Mi piacerebbe continuare a farlo e Luigi ha un’intera villa in cui può girovagare e spaventarsi». Pratt e Day hanno già chiarito che se ci sarà un sequel, vogliono che Bowsette e Wario ne facciano parte.

Ma non solo: per festeggiare il lancio del film dell’idraulico nelle sale cinematografiche, Nintendo sta per dare il via a tanti sconti a tema Super Mario.

Infine, restando in tema, proprio Donkey Kong è diverso dal solito in Super Mario Bros – Il Film, ma c’è un motivo e ce lo spiega Shigeru Miyamoto.