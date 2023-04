I migliori 25 giochi di Super Mario secondo Esquire svelano un vincitore a sorpresa

Super Mario Bros. – Il Film, la pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso di tutti i tempi, è nei cinema italiani e non solo.

Il lungometraggio ispirato alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) riporta in scena Mario, Luigi, e tutti gli altri protagonisti resi celebri dalla saga omonima.

Nella nostra recensione del film vi abbiamo raccontato che «Super Mario Bros. – Il film riesce a far dimenticare quanto di brutto fatto con la prima pellicola del 1993, imponendosi come nuovo standard qualitativo per quanto riguarda i film tratti da videogiochi.»

Ora, come riportato anche da My Nintendo News, la redazione di Esquire ha scelto i migliori 25 videogiochi dedicati all’idraulico più celebre del mondo.

Visto il boom della cosiddetta Mario Mania grazie al film di Illumination e Nintendo, l’autorevole rivista Esquire ha pensato che fosse il momento giusto per stilare una classifica dei migliori videogiochi di tutti i tempi con protagonista l’iconico idraulico italiano.

Come prevedibile, i risultati finali sono sorprendenti, visto che le prime tre posizioni sono state prese tra tre grandi classici senza tempo, primo dei quali l’indimenticabile Super Mario Bros. 3. Super Mario 64 è infatti “solo” in seconda posizione, mentre al venticinquesimo e ultimo posto troviamo Super Mario Strikers.

Quindi, senza ulteriori indugi, passiamo a elencare i vincitori nella classifica sottostante.

Super Mario Bros. 3 Super Mario 64 Super Mario World Super Mario Galaxy 2 Super Mario Odyssey Super Mario Bros. Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy Super Smash Bros. Melee Mario Kart: Double Dash Mario Kart 8 Mario Party 3 Super Mario Maker 2 Super Mario 3D World New Super Mario Bros. U Deluxe New Super Mario Bros. Wii Mario Golf Dr. Mario Super Mario Bros. 2 Mario Tennis 64 Super Mario World 2: Yoshi’s Island Paper Mario: The Thousand-Year Door Super Mario RPG Super Mario 3D Land Super Mario Strikers

Restando in tema, uno dei due registi del terribile film anni ’90 dedicato a Super Mario è tornato da poco a parlare della sua sfortunata pellicola live action.

Ma non solo: il nuovo film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile Marvel Cinematic Universe che anticiperebbe il sequel.

Sequel che, a quanto pare, s’ha da fare assolutamente per le due star principali del lungometraggio, ossia Chris Pratt e Charlie Day.