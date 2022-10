Dishonored compie 10 anni e Xbox vi regala una Series X stupenda

Spesso Microsoft crea delle Xbox Series X a tema, e la nuova versione è dedicata a Dishonored che compie 10 anni di vita.

Il capolavoro degli autori di Deathloop, che potete trovare su Amazon in versione PS5, è stato un titolo sorprendente e amatissimo.

Nonostante Dishonored faccia pur sempre parte di un genere che fa fatica ad essere molto apprezzato, come ha spiegato lo stesso autore tempo fa.

E se vi siete persi Xbox Series X a forma di Mjolnir, ora potete provare a portarvi a casa quella dedicata al titolo di Arkane.

Mentre Dishonored è uno dei titoli di Bethesda che sono entrati all’interno di Xbox Game Pass, insieme a Deathloop che non è più un’esclusiva PS5, potete fare la combo e giocare sulla console brandizzata.

Si tratta ovviamente di un concorso, reso noto da Arkane su Twitter, per il quale potete vincere una Xbox Series X firmata Dishonored.

Let's celebrate #Dishonored10 with a giveaway! Tell us your favorite Dishonored memory using #Dishonored10 and #BethesdaGiveaway for your chance to win a custom Xbox Series X. Giveaway starts 10/10 and ends on 10/23. Full contest rules : https://t.co/Dfe9kwEcfF pic.twitter.com/pqzVcw5eNF — Bethesda (@bethesda) October 10, 2022

Come spesso accade per queste edizioni speicali, la console riporta serigrafie e decorazioni particolari che rievocano il gioco in questione.

C’è da dire che, con lo sfondo nero della console, la maschera di Corvo fa davvero una bellissima figura.

Il concorso parte da oggi fino al 23 ottobre, nel quale potete provare a vincere questa meravigliosa console. Il tutto in una lunga celebrazione del titolo che Bethesda, insieme a Microsoft, sta portando avanti in questi giorni.

Per sapere come potete fare per tentare di vincere la console, trovate il regolamento a questo indirizzo.

Chissà che figura avrebbe fatto questa serigrafica sulla console in versione bianca che per un po’ abbiamo creduto fosse vera, salvo smentita ufficiale di Microsoft.

In questi anni abbiamo visto molte più Xbox Series S in versione speciale, effettivamente, rispetto all’ammiraglia. Tra i giochi che sono stati omaggiati ci sono stati Fall Guys, la coloratissima console di Pac-Man, e quella epica di Top Gun, che non è un gioco ma è comunque meravigliosa.