Xbox Series X di Mjolnir è la console che i fan di Thor meritano (e potete vincerla gratis)

Microsoft ha appena annunciato una nuova collaborazione con Marvel Studios, che permetterà a un fortunato fan di ottenere una console Xbox Series X in edizione limitata davvero speciale.

Per celebrare l’imminente uscita di Thor Love and Thunder, il nuovo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, la casa di Redmond ha infatti realizzato una console next-gen ispirata al leggendario martello Mjolnir, ma soltanto un giocatore potrà riuscire ad averla totalmente gratis.

La casa statunitense non è nuova a questo genere di giveaway, che però solitamente riguardano versioni speciali della console Xbox Series S (che potete acquistare in offerta su Amazon): se siete grandi fan della casa delle idee e non vedete l’ora di entrare nella next-gen di casa Microsoft, la promozione è sicuramente molto interessante, considerando che ne sarà messa a disposizione solamente una.

Inoltre, a differenza di quanto accaduto con la bellissima edizione limitata dedicata a The Elder Scrolls, questa volta la promozione è disponibile in tutti i territori in cui Xbox è distribuita ufficialmente: di conseguenza, anche i giocatori italiani potranno sfidare la sorte e provare a portare a casa il leggendario «martello» next-gen.

Il look della console richiama naturalmente l’aspetto del martello Mjolnir nel film Thor Love and Thunder, ma soltanto un giocatore potrà essere ritenuto «degno» da poterla impugnare e utilizzare in casa.

Per provare a vincere la nuova Xbox Series X in edizione limitata, non dovrete fare altro che lasciare un follow al profilo ufficiale di Xbox e fare un retweet del seguente post, inserendo nel vostro messaggio l’hashtag #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes per partecipare all’estrazione.

The Xbox Series X is looking a little different after a bit of love and thunder.

Follow @Xbox and RT with #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes for a chance to win this epic Mjolnir-themed Series X. Best of luck!

Ages 18+. Ends 7/21/22. Full rules here: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG

— Xbox (@Xbox) July 1, 2022