DiRT 5 rinviato: slitta il titolo di Codemasters

Gli appassionati di automobilismo che aspettavano con impazienza di mettere le mani su DiRT 5 dovranno attendere un po’ più a lungo del previsto. Nel corso della giornata odierna, infatti, Codemasters ha confermato ufficialmente lo slittamento dell’uscita del gioco, che sarà ritardato di qualche settimana.

Inizialmente atteso per il 9 ottobre, come da annuncio, il gioco della compagnia britannica specializzata sulle quattro ruote esordirà invece il 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One – ottimizzato anche per Xbox One X. Questo, leggiamo nel comunicato, «consentirà a Codemasters di pubblicare tutte le versioni del gioco in una finestra temporale più breve, con la prossima generazione prevista per le festività natalizie.»

Questa nuova calendarizzazione, ha confermato Frank Sagnier, CEO della compagnia, permetterà alla software house di dedicarsi pienamente alla versione next-gen del gioco, così da averla entro le festività natalizie, quando PS5 e Xbox Series X esordiranno sul mercato.

Rimaniamo ora in attesa di una data specifica per l’edizione next-gen di DiRT 5, mentre nella stessa nota ufficiale Codemasters ha fatto sapere che, su Stadia, il suo racing game esordirà invece a inizio 2021. Vi ricordiamo anche che acquistando DiRT 5 su PS4 o Xbox One, avrete diritto all’aggiornamento gratuito alla versione PS5 o Xbox Series X, quando saranno disponibili.