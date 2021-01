Dimenticate remaster e sequel: Bloodborne è (quasi) giocabile su PSX

Fin dal lancio del 2015, Bloodborne è rimasto nel cuore di moltissimi giocatori intorno al mondo ed è per tanti il soulslike (o soulsborne, dalla sua uscita) preferito, nonostante l’agguerrita concorrenza.

Le indiscrezioni su un possibile remaster per PS5 e PC si sprecano, e trovano sempre i fan speranzosi al di là della concretezza di queste informazioni.

E, per quanto riguarda un sequel, la speranza è l’ultima a morire ma From Software e Japan Studio sembrano essersi smarcate dalla proprietà intellettuale (che appartiene a Sony) ormai.

È in questo quadro che la sviluppatrice Lilith Walther ha deciso di realizzare una versione di Bloodborne giocabile su PSX.

I demake non sono di certo una pratica nuova, e lo stesso soulsborne ne ha già ricevuti di diversi (alcuni veramente deliziosi).

Tuttavia, in questo caso abbiamo per le mani qualcosa di più – un vero e proprio progetto basato su Bloodborne in fase di sviluppo su Unreal Engine.

Walther sta documentando i suoi sforzi su Twitter con diversi video diari in cui spiega i processi e i progressi sul gioco per cui, se siete interessati, non dovete far altro che seguirla sui social.

Uno degli ultimi diari ha mostrato ad esempio come la sviluppatrice abbia introdotto la possibilità di curarsi e abbassato la letalità degli attacchi dei nemici, che prima erano in grado di eliminare in un solo colpo.

Non sappiamo se questa variante di Bloodborne vedrà la luce un giorno, ma di certo si tratta di un’altra, enorme, testimonianza d’affetto per l’IP, che evidentemente Sony dovrebbe tenere in alta considerazione.