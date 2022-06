Diablo Immortal: smartphone supportati Android e iOS

Il momento del debutto di Diablo: Immortal è ormai alle porte e, con il lancio atteso il 2 giugno, Blizzard Entertainment sta facendo muovere i suoi primissimi passi alla prossima iterazione della storica serie. Come sappiamo, il gioco è nato per essere vissuto su smartphone, anche se potrete giocarci pure su PC.

Tuttavia, quali smartphone sono supportati per Android e iOS? Perché in alcuni casi state vedendo il messaggio “dispositivo non supportato” su Play Store, quando provate a scaricare il gioco?

Vediamo quali sono le indicazioni ufficiali fornite da Blizzard sui dispositivi supportati per giocare a Diablo Immortal, in modo che possiate andare a colpo sicuro.

Smartphone Android supportati per Diablo Immortal

Nel caso di Android, Blizzard ha fornito quelli che sono i requisiti minimi necessari per essere sicuri che il gioco possa essere compatibile anche con il vostro smartphone. Non è quindi possibile, in questo caso, fare una lista onnicomprensiva di tutti i telefoni su cui Diablo Immortal funziona, ma si tratta di quelli che sono al di sopra delle seguenti specifiche.

Sistema operativo : Android 5.0 e successivi

: Android 5.0 e successivi CPU : Snapdragon 660 / Exynos 9611 o superiore

: Snapdragon 660 / Exynos 9611 o superiore GPU : Adreno 512 / Mali-G72 MP3 o superiore

: Adreno 512 / Mali-G72 MP3 o superiore Memoria : 2 GB RAM o superiore

: 2 GB RAM o superiore Spazio libero: 2,4 GB (patch aggiuntiva da 10 GB)

Smartphone iOS supportati per Diablo Immortal

Per quanto riguarda iOS, il sistema operativo di Apple, i requisiti sono di più facile lettura, perché indicano quali modelli di iPhone sono ritenuti troppo obsoleti e non possono far girare il gioco.

Come indicato da Blizzard, i requisiti sono solamente i seguenti:

Sistema operativo : iOS 11 e successivi

: iOS 11 e successivi Hardware : iPhone 6s o superiore

: iPhone 6s o superiore Spazio libero: 3,3 GB (patch aggiuntiva da 9,5 GB)

Vale anche la pena sottolineare che, tra i dispositivi mobile, alcuni iPad sono gli unici su cui – al di là del PC – è possibile giocare Diablo Immortal anche impostando le opzioni grafiche a Ultra. Se, quindi, avete in casa un iPad performante, potete scaricare il gioco e provare a vedere come può rendere sul vostro tablet.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti su Diablo Immortal, fate riferimento alla nostra scheda sul gioco.