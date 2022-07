Diablo Immortal è sbarcato in Cina oggi, ed ovviamente è già un successo

Che ci piaccia o no, Diablo Immortal è un grande successo per Blizzard, ed ora si prepara a conquistare il mercato cinese.

La saga fantasy di Blizzard, di cui trovate un grande artbook su Amazon, è tornata con questo episodio mobile che ha fatto discutere tantissimo la community.

Anche se c’è qualcuno che lo considera addirittura perfetto, in mezzo alla massa di videogiocatori che non ne vogliono sapere nulla invece.

Diablo Immortal continua, in ogni caso, a celebrare i suoi record e fa anche dei regali ai fan, la stessa community che odia il gioco.

Diablo Immortal è sbarcato in Cina, continente che ha contribuito allo sviluppo del gioco con i suoi team, con un mese di ritardo rispetto agli altri mercati.

Il motivo risiede nelle severe leggi che il mercato cinese ha imposto per quanto riguarda il controllo dei prodotti videoludici, e conseguenti selezioni che i progetti devono fare.

Ma, come riporta l’analista Daniel Ahmad, Diablo Immortal ha fatto il suo esordio sul mercato con una certa tracotanza:

Diablo Immortal is out in China today, one month after it was originally slated to release. The title had >15m pre-registrations, which helped it reach #1 on the iOS game download chart on day 1.

It was also the #50 most popular game on our China games live streaming tracker. pic.twitter.com/ySPjXWsYZU

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 25, 2022