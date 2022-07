Diablo Immortal celebra un grande record con nuovi regali gratis, da ora

Il controverso Diablo Immortal continua a dimostrarsi uno dei free-to-play più popolari degli ultimi anni, conquistando un altro importante record per il franchise.

Lo spin-off mobile e PC della saga di Blizzard (potete acquistare Diablo III Eternal Collection in consegna rapida su Amazon) ha infatti annunciato di aver raggiunto ben 20 milioni di download complessivi fin dal day one: un traguardo sicuramente impressionante, considerando che il lancio ufficiale è avvenuto meno di due mesi fa.

Dopo aver recentemente aggiornato il gioco con un nuovo regalo ai fan, seppur con limiti importanti, gli sviluppatori hanno deciso di celebrare il raggiungimento di questi numeri record con bonus riscattabili da adesso.

Blizzard ha infatti annunciato che basterà accedere a Diablo Immortal per ricevere gratis un Legendary Crest, oro e altri bonus, senza alcun costo aggiuntivo (via GamesRadar+).

Il titolo free-to-play continua a essere oggetto di controversie a causa delle eccessive microtransazioni che Blizzard continua a difendere a spada tratta: questi bonus gratuiti, per quanto forse non siano eccessivamente generosi, potrebbero spingere gli utenti più fedeli a continuare a giocare.

Questi regali gratuiti sono disponibili già da adesso per tutti i giocatori di Diablo Immortal: per poterli riscattare non dovrete fare altro che effettuare il login con il vostro account. Dopo essere entrati in partita, troverete tutti i vostri nuovi bonus pronti ad attendervi.

20M demon slayers and counting. ⚔️ Log in to claim rewards like a Legendary Crest, gold, and more. pic.twitter.com/NvjcBjuCE4 — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) July 23, 2022

Nonostante si tratti di uno dei lanci più controversi dell’ultimo periodo da parte del colosso videoludico, questi numeri non fanno altro che dimostrare quanto si sia rivelata vincente la scelta di trasformare Diablo in un titolo gratuito per smartphone e PC.

Per quanto gli utenti possano infatti protestare sulle sue microtransazioni, i «freddi» numeri ci restituiscono un’immagine ben diversa: Diablo Immortal sta incassando ogni giorno cifre che molti non vedranno mai in tutta la loro vita.

Va comunque detto che, aldilà di questo aspetto particolarmente problematico, il titolo free-to-play è stato ampiamente apprezzato da una buona fascia di utenti che è arrivata addirittura a definirlo «il gioco perfetto».