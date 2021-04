Diablo II: Resurrected, ecco quando e come giocare alla Tech Alpha

Lo scorso 19 febbraio, Diablo II Resurrected è stato mostrato in occasione della cerimonia di apertura della BlizzCon 2021, lasciando a bocca aperta i fan che hanno amato il titolo originale uscito circa 20 anni fa.

Erano in molti a domandarsi come e quando il gioco avrebbe potuto farsi provare con mano e a quanto pare ora abbiamo la risposta: questo fine settimana sarà infatti la prima occasione utile ad alcuni fortunati giocatori di testare il titolo con mano (via GR+).

La Tech Alpha per utente singolo consentirà di vestire i panni del Barbaro, dell’Amazzone o dell’Incantatrice. Sembra che le classi del Signore della Distruzione, del Druido e dell’Assassino dovranno attendere. I giocatori potranno partecipare ai primi due atti del gioco nella loro interezza, arrivando a sfidare Andariel e Duriel (non aggiungeremo nulla per evitare spoiler).

L’alpha prenderà il via in esclusiva per l’utenza PC a partire da venerdì 9 aprile dalle ore 16:00 a lunedì 12 aprile alle 19:00 ora italiana. Un altro test incentrato questa volta sul comparto multigiocatore è previsto per la fine dell’anno. Tutte le informazioni le trovate nel sito ufficiale.

Ricordiamo che Diablo II: Resurrected proporrà sia una veste grafica in 2D e una versione rimasterizzata in 3D e vedrà la luce su tutte le piattaforme attualmente in circolazione, inclusa Nintendo Switch. Confermati anche il supporto al cross-progression, mentre i 27 minuti di cinematiche sono state ricreate frame by frame.

Ma non solo: uno dei titoli protagonisti assoluti della recente BlizzConline 2021 è stato anche Diablo IV, l’attesissimo quarto capitolo della saga che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima (leggete subito la nostra anteprima nel caso vogliate saperne di più).