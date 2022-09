Diablo 4 ancora vittima dei leak, video e personaggi appaiono online

Diablo 4 è uno di quei progetti che sono rimasti in sospeso da anni, ma pare che il momento di tornare nel gotico mondo di Blizzard stia arrivando… o almeno che i leak possano arrivare.

Il quarto capitolo della celeberrima saga di Blizzard, il cui ultimo esponente trovate su Amazon, è stato annunciato molto tempo fa e, ancora oggi non sappiamo moltissimo.

Recentemente era apparsa già la beta all’interno del client Blizzard, facendo presagire l’inizio del proverbiale periodo di prova per un pubblico limitato.

E non è la prima volta che Diablo 4 è vittima di leak e fughe di informazioni di ogni tipo, perché già qualche mese fa erano emerse delle altre informazioni.

Come riporta DSOG, in queste ore sono apparsi altri elementi di Diablo 4 in giro per il web, ovviamente in maniera non intenzionale da parte di Blizzard.

Sembra che una serie di filmati e video di mocap dei personaggi siano trapelati online, che erano destinati ad uso interno ovviamente, e che mostrano una versione work in progress del gioco.

Non si tratta quindi dei filmati definitivi, ma di elementi di Diablo 4 con personaggi ancora sgranati, ambienti non completi e così via.

Insomma, i classici filmati interni trafugati che, spesso, ci capita di vedere per i videogiochi ancora in sviluppo.

Sono attualmente disponibili, nel caso siate curiosi, nei link che trovate qui sotto. Vi avvertiamo però che, nonostante non siano filmati e costrutti definitivi, possono contenere degli spoiler sul gioco:

Cinematic #1

Cinematic #2

Cinematic #3

Cinematic #4

Cinematic #5

Tra le informazioni note, invece, non trafugate o rubate in nessun modo, c’è il fatto che la campagna del titolo sarà davvero molto longeva, stando a quanto emerso dalle pochissime informazioni divulgate dal team di sviluppo.

Nel tempo Blizzard ha svelato alcune novità sul gioco, tra cui la classe del Negromante e i primi dettagli sulla beta del titolo.