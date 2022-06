Devolver prende in giro le conferenze annunciando la sua: «countdown prima dell’inevitabile delusione»

Chi segue da vicino il mondo dei videogiochi lo sa: Devolver Digital fa le cose in modo decisamente unico e tutto suo – e va benissimo così. Sopra le righe, spiritosa, satirica, la compagnia autrice di chicche recenti come Card Shark e Trek to Yomi – per citare alcune delle ultime di cui abbiamo chiacchierato sulle nostre pagine – torna anche in assenza dell’E3 con una conferenza tutta sua.

Durante l’appuntamento dello scorso anno potemmo vedere in azione Shadow Warrior 3, Trek To Yomi e Death’s Door (lo trovate su Instant Gaming), ma anche questa volta il focus in occasione dell’annuncio non è certo sulle grandi rivelazioni che potrebbero arrivare. È, invece, sul fare satira sulla comunicazione assurda che spesso circonda il marketing dei videogiochi.

Countdown infiniti, nuovi episodi che sono sempre più grandi, più belli, più [inserite variabile a piacimento qui]: i videogiocatori ormai si sono abituati e a volte è difficile riuscire a non annaspare in mezzo a questi bombardamenti mediatici. Devolver lo sa e ha deciso di prenderli in giro a modo suo.

Devolver torna il 10 giugno

Ecco così che la sua conferenza, che durerà circa 30 minuti, si intitolerà Devolver Marketing Countdown to Marketing. Ossia, il countdown del marketing di Devolver verso il marketing – che sarebbe poi la presentazione dei prossimi giochi.

L’evento, presentato da una versione mecha di Suda51 (…), non risparmia colpi nemmeno nel suo annuncio (via Stevivor):

«Basandosi su estensive ricerche sui consumatori e sui nostri test, gli scienziati di Devolver hanno appreso il countdown prima di una conferenza è il momento in cui le aspettative del pubblico sono più alte, prima che arrivi l’inevitabile delusione».

Un riassunto lapidario ma spesso realistico di come si muovono le cose intorno all’hype da conferenza.

Devolver continua aggiungendo divertita che «Devolver deve capitalizzare su questo potenziale impareggiabile da pre-show con il più grande countdown che abbiate mai visto».

Il video che accompagna la notizia non poteva che essere all’altezza della cosa – ma attenzione se siete in un ambiente dove tutti parlano inglese, perché non manca una sana dose di parolacce.

La conferenza di Devolver si terrà alle 00.00 italiane del 10 giugno. Vedremo cosa Devolver Digital avrà da svelare e, ovviamente, con quali toni lo farà.

Nel frattempo, date un’occhiata al calendario completo della Summer Game Fest per segnare tutti gli appuntamenti che non volete perdere.