Demon’s Souls troppo difficile? Poteva avere una easy mode su PS5

Gavin Moore, creative director di Bluepoint Games, ha rivelato che il team di sviluppo aveva preso in considerazione l’idea di introdurre una easy mode su Demon’s Souls per PS5.

Moore ha spiegato che lo studio, in odore di acquisizione da parte di Sony, ha valutato l’idea di una modalità facile per il probante soulslike.

«Questo progetto rifà il lavoro di un altro team di sviluppo. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti, ma il nostro mantra è sempre stato preservare lo spirito e le intenzioni dei creatori originali», ha spiegato Moore al Washington Post.

«Abbiamo considerato e discusso una easy mode», ha ammesso il creative director, a proposito di una modalità che potesse semplificare il gioco.

Tuttavia, «alla fine abbiamo deciso che non fosse nostro diritto – essendo meramente custodi di questo incredibile gioco – aggiungere qualcosa che avrebbe fondamentalmente alterato il suo bilanciamento».

L’idea di un soulslike facile va in effetti contro uno dei dogmi dell’intero filone nato proprio con Demon’s Souls, sebbene sarebbe stata calzante con la disponibilità al lancio di una console di Sony – di norma, tanto popolare.

Che non fosse un gioco per tutti è stato sottolineato in un nostro articolo, in cui abbiamo allertato gli utenti attirati dal day one di PS5 e dalla bellezza estetica del titolo senza magari conoscerlo affatto.

