Demon’s Souls si può finire in 20 minuti? Proprio così

Sviluppato da BluePoint Games, il gioco è il remake del titolo omonimo uscito su PS3 diversi anni riveduto e corretto grazie alla capacità del team di sviluppo, i quali hanno realizzato un rifacimento all’altezza dell’originale.

Se il gioco – in media – necessita di oltre 20 ore per essere portato a termine, ora qualcuno è riuscito a completarlo in un tempo record davvero fuori scala, in grado di lasciare letteralmente a bocca aperta.

Un'immagine di Demon's Souls.

Uno speedrunner ha infatti finito il gioco in meno di 20 minuti, usando però un bug che gli ha permesso di terminare l’avventura in un arco di tempo davvero impensabile.

Demon’s Souls è scandito da checkpoint noti come archstones, funzionalmente simili ai falò di Dark Souls. A differenza dei falò, tuttavia, le archstones sono meno frequenti, agendo principalmente come posizioni di partenza per i livelli del gioco veri e propri.

Ora, lo speedrunner Distortion2 ha trovato un trucco (chiamato “wrong-warping” o “force quit”) che gli ha permesso di sfruttare questa caratteristica a suo vantaggio, come potete vedere voi stessi nel video sottostante.

Il nostro consiglio resta quello di non “barare” e godersi l’intera avventura nella sua interezza, senza alcuna speedrun (fidatevi, ne vale la pena). Nella nostra recensione di Demon’s Souls su PS5 vi abbiamo infatti spiegato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Demon’s Souls è disponibile da ora su console PlayStation 5, la piattaforma Sony uscita lo scorso 19 novembre di quest’anno.