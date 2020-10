Demon’s Souls, spunta il primo brano della colonna sonora dal remake PS5

Il primo brano della colonna sonora di Demon’s Souls è spuntato in rete, insieme ad un assaggio della musica di Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Le due canzoni sono finite in rete dopo un upload sui server di Sony, in preparazione evidentemente del lancio di PS5 che si celebrerà tra un mese esatto.

I brani hanno una durata di circa un minuto a testa e, a quanto pare, potranno essere ascoltati quando scrolleremo in basso sulla relativa voce nella dashboard di PS5 per ulteriori informazioni, come accade tuttora su PlayStation 4.

Per quanto riguarda Marvel’s Spider-Man Miles Morales, si tratta di una traccia inedita che non abbiamo mai ascoltato prima.

Invece, su Demon’s Souls, la canzone è una riproposizione di un brano già apparso nel gioco originale per PlayStation 3.

Il brano in questione è “Maiden in Black”, che potete ascoltare nella sua interezza nel video d’epoca di seguito e tornerà sul rifacimento ad opera di Bluepoint Games:

Dal momento che parliamo di una versione del brano che potremo ascoltare nella dashboard, è possibile che quella che comparirà nel remake di Demon’s Souls presenti delle differenze.

Entrambi i giochi, ad ogni modo, saranno disponibili contestualmente all’uscita di PS5, previsto per il prossimo 19 novembre in Europa.