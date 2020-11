Demon’s Souls Remake e la porta misteriosa (non presente nell’originale): dove conduce?

Demon’s Souls è l’attesissimo soulslike disponibile esclusivamente su console PlayStation 5, imperdibile per tutti coloro che sono riusciti a preordinare la console (in arrivo tra pochi giorni anche in Europa).

Acquistabile sin da ora nei negozi e sviluppato da BluePoint Games, il gioco altri non è che è il rifacimento del “papà” di tutti i soulslike uscito nell’ormai lontano 2010 in Europa su console PlayStation 3.

A quanto pare, però, il remake di Demon’s Souls contiene al suo interno un Easter Egg molto particolare, una porta segreta non presente nel titolo uscito dieci anni fa circa.

Nella torre presente del livello 1-3, vi sarebbe infatti un muro invisibile dietro il quale vi sarebbe una porta sigillata. Al momento in cui scriviamo, nessuno sembra essere stato in grado di aprirla.

There's a mysterious new door in the Demon's Souls Remake, and no one knows how to open it👀https://t.co/TdpHLuIRsR pic.twitter.com/MwYjcNy7ed

— Vaati (@VaatiVidya) November 14, 2020