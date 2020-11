Che voti sta prendendo Demon’s Souls Remake?

Demon’s Souls è uno del giochi che la community PlayStation più attesi tra tutti coloro che sono riusciti a preordinare PS5 (in arrivo tra pochi giorni anche in Europa).

Il gioco, disponibile da ora nei negozi e sviluppato da BluePoint Games, è il rifacimento del capostipite di tutti i soulslike uscito nell’ormai lontano 2010 in Europa su console PlayStation 3.

Nelle nostre prime impressioni in attesa della recensione vi abbiamo rivelato che «non si tratta di un remake che in qualche modo tenta di semplificare alcune dinamiche, ma riequilibrare degli sbilanciamenti era quanto meno doveroso, dopo tutto questo tempo.»

Un'immagine di Demon's Souls su PS5.

Ora, su Metacritic sono apparse le primissime review da parte della stampa internazionale, le quali hanno permesso al gioco di partire com un metascore decisamente alto (parliamo di ben 93).

Poco sotto, i voti assegnati dalla stampa estera (l’elenco è ovviamente destinato ad allungarsi nelle prossime ore, visto che alcune review sono work in progress):

TheGamer 100

Game Informer 93

Screen Rant 90

Se la media rimarrà così alta, possiamo davvero aspettarci grandi cose dal “papà” di tutti i soulslike, uno dei titoli più importanti per il genere di appartenenza (e non solo).

In attesa della nostra recensione dedicata al remake di Demon’s Souls – che arriverà davvero presto sulle pagine di SpazioGames – recuperate anche la nostra anteprima del gioco, grazie alla quale potrete farvi un’idea della nuova avventura a Boletaria!

Ricordiamo che Demon’s Souls Remake è disponibile da ora, in tempo per il lancio europeo (e italiano) di PlayStation 5, sempre previsto a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno (in due versioni, una con lettore ottico e l’altra Only Digital).