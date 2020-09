Demon’s Souls per PS5 ospiterà più giocatori online

Demon’s Souls è tornato a farsi vedere all’ultimo evento PlayStation, dove ha mostrato le sue potenzialità tecniche come titolo di lancio di PS5.

C’è ancora qualcosa di cui Japan Studio e Bluepoint non ci hanno ancora parlato, però, e questo riguarda le capacità online del remake.

Il titolo originale firmato From Software ospitava un massimo di quattro giocatori nel suo atipico multiplayer, una cifra che pare destinata a cambiare su PS5.

I quattro giocatori erano costituiti da un ospite, due fantasmi e un invasore, esattamente come in Dark Souls 1 e 2, e Bloodborne.

Con Dark Souls III, tuttavia, c’è stata un’estensione a sei utenti, e – lo rivela il negozio online PlayStation – Demon’s Souls seguirà lo stesso percorso su PlayStation 5.

Mentre non abbiamo ancora le specifiche di come saranno suddivisi questi utenti, in Dark Souls III un oggetto specifico consente di evocare un terzo fantasma ma espone anche ad un secondo invasore, tant’è vero che il primo DLC aggiunge anche un’arena PvP per duelli.

È legittimo immaginare che Bluepoint abbia pensato ad una strada simile per aggiornare un prodotto dell’era PS3 e al contempo rimanere fedele all’evoluzione del creatore originale.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora e, nel caso non lo aveste notato, ci pensa questa comoda (e impressionante) clip di confronto a sottolineare cosa cambi da PlayStation 3 a PS5.