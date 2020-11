EDGE stregato da Demon’s Souls, bocciato Watch Dogs Legion

La rivista EDGE è nota nel settore dei videogiochi per i suoi voti che spesso fanno chiacchierare la community, a volte in disaccordo con quelli espressi da altri famosi esponenti della critica videoludica. Come si è misurata allora la nota testata con i titoli di lancio della next-gen?

Si direbbe che quello che l’ha stregata maggiormente sia stato Demon’s Souls, che è riuscito a strappare un tondo 9/10 sulle sue pagine. Grandi apprezzamenti anche per Assassin’s Creed Valhalla, Yakuza: Like a Dragon e Bugsnax, tutti promossi con 8/10. Si accontenta appena della sufficienza Call of Duty: Black Ops Cold War, mentre Watch Dogs: Legion e The Pathless secondo EDGE non superano i 5/10.

Demon's Souls è uno dei giochi di lancio di PS5

Sulle nostre pagine Domenico Musicò ha assegnato a Demon’s Souls una valutazione di 8,8/10, premiando il lavoro di grandissima fedeltà svolto da Bluepoint Games: trovate a questo indirizzo la sua video recensione.

Watch Dogs Legion, recensito da Paolo Sirio, ha invece portato a casa una valutazione di 7/10 — forte di alcune interessanti novità e di un’impronta più identitaria, complice anche Londra, rispetto ai vecchi episodi del franchise.

Di seguito vediamo i voti assegnati dal numero 353 della rivista, riportati dai colleghi del sito My Nintendo News.

I voti di EDGE

Assassin’s Creed Valhalla – 8

Yakuza: Like a Dragon – 8

Spider-Man: Miles Morales – 7

Demon’s Souls – 9

Astro’s Playroom – 7

Call of Duty: Black Ops Cold War – 6

The Pathless – 5

Bugsnax – 8

Watch Dogs: Legion – 5

Fuser – 6

The Falconeer – 5

Sackboy: A Big Adventure – 6