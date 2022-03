Demon’s Souls è bello, ma giocato da un nonno è splendido

Prima di Elden Ring, a tenere banco sulle PS5 degli appassionati di soulslike ci ha pensato Demon’s Souls, remake del classico FromSoftware.

L’opera di Bluepoint Games si pone infatti come un vero e proprio rifacimento del titolo uscito su PS3 diversi anni fa, ma con un gran numero di aggiunte e novità.

Ora, dopo che alcuni giocatori hanno testimoniato come sia possibile giocare al titolo senza mai morire, è arrivato il momento di un’impresa forse meno epica, ma sicuramente degna di nota.

Come riportato da Game Rant, un fan di Demon’s Souls ha convinto suo nonno a provare il gioco con mano, insegnandogli i rudimenti del sistema di combattimento.

I giochi di From sono noti per la loro difficoltà punitiva, e Demon’s Souls non fa eccezione: tuttavia, ora che un giocatore ha in qualche modo convinto suo nonno a fare un tentativo, il tutto appare meno proibitivo.

L’utente King_craigles ha infatti pubblicato un video del suo coraggioso parente che cerca di farsi strada attraverso Gates of Boletaria, ovvero il primo livello del gioco.

Vediamo King_craigles dare istruzioni al nonno durante tutto il percorso, e sembra che l’arzillo vecchietto se la cavi piuttosto bene, bloccando diversi attacchi da un gruppo di tre nemici prima di sconfiggerli con pochi colpi di spada.

Molti utenti hanno simpaticamente commentato il video, visto anche che il nonno di King_craigles continua a guardare il controller per capire il posizionamento dei pulsanti del pad.

Ad ogni modo, ad avercene dei nonni così, tanto appassionati di videogiochi quanto di soulslike in generale.

Se volete saperne di più sul gioco, nella nostra recensione del gioco PS5 vi abbiamo infatti spiegato che «Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Restando in tema, avete letto anche che il nuovo aggiornamento di Elden Ring mette fine a un pericoloso bug sfruttato dagli hacker su PC?