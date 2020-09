Demon’s Souls: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Protagonista di un gameplay trailer in occasione dell’evento Playstation 5 Showcase del 16 settembre, Demon’s Souls è una versione riveduta e corretta dell’omonimo titolo uscito diversi anni fa per Playstation 3 ed ora oggetto di uno spettacolare remake ad opera di Japan Studios e Bluepoint Games per la console di nuova generazione di casa Sony.

Gli sviluppatori hanno affermato:

In Demon’s Souls vi riportiamo tra le nebbie che opprimono Boletaria, come non l’avete mai vista prima. Qui la morte non segna la fine, e ancora una volta le sfide sembrano insormontabili. Ma l’oscurità di questo mondo vi attirerà comunque, con i suoi paesaggi straordinari e i suoi angoscianti suoni. Grazie al potere della vibrazione tattile percepirete ogni colpo visceralmente, e ciò renderà ogni vittoria ancora più dolce.

I ragazzi di Bluepoint Games hanno ritoccato il materiale originale per ampliarlo e rielaborarlo nel pieno rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay ed al suo level design. Sicuramente gli appassionati della serie Dark Souls, che rappresenta il diretto successore di Demon’s Souls, stavano attendendo con ansia un remake di Demon’s Souls, rimasto per anni un’esclusiva PS3 e che non era possibile giocare in qualsiasi altro modo.

Nella nostra recensione dell’originale avevamo affermato che «Demon’s Soul è un’esperienza unica nel suo genere ed adatta solo ad un certo tipo di giocatori: esige una grande mole di concentrazione e pazienza restituendo in cambio un appagamento davvero raro a trovarsi altrove. La grande cura riposta in ognuno degli elementi della formula ed il grande lavoro di bilanciamento ne fanno un’opera ludica di rara fattura, in grado di mettere da parte la narrazione per concentrarsi completamente sul gameplay, contrariamente a quanto l’odierna tendenza vorrebbe».

Per apprezzare al meglio le differenze grafiche tra l’originale e questa versione in arrivo su PS5, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo filmato. Come di consueto, vi elenchiamo dove prenotare Demon’s Souls ai prezzi migliori sul mercato: