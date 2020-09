Death Stranding abbonda con il merchandise: arriva anche il case per PC della Bridges

Se pensavate di aver già visto tutte le stranezze possibili a tema Death Stranding – da quelle che abbondano all’interno del gioco a quelle del mondo reale, come chi ha ricostruito il pod del BB per tenere al sicuro suo figlio (!) e chi vende la tuta di Sam Porter Bridges a un prezzo fuori di testa – sappiate che non era così. La collezione di peculiare merchandise dedicato al primo videogioco della nuova Kojima Productions si amplia ora con l’imminente arrivo di un case per PC firmato Fractal dedicato a Bridges, la compagnia di logistica protagonista del gioco.

L’annuncio è arrivato dall’account ufficiale giapponese della software house, con l’artista Erasmus Brosdau (lo conoscete per aver ricreato le scene introduttive dei primi Metal Gear Solid in Unreal Engine) che ha dichiarato di aver collaborato alla realizzazione del video in computer grafica che accompagna la novità. Potete vederlo di seguito.

Il case, che arriverà nel corso del prossimo autunno su mercati che non ci è dato ancora sapere, non ha per il momento un prezzo di mercato annunciato.

È basato su Fractal Design Define 7 Compact, il che ci conferma che avrà uno stile con scocca estremamente sobria, con spazio per GPU fino a 360mm e la possibilità di sostituire il pannello superiore per favorire una maggior ventilazione.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire se e quando vedremo il prodotto arrivare anche in Europa. Nel frattempo, venerdì mattina i fan potranno fare le loro domande a Yoji Shinkawa, il celebre art director di Kojima Productions, che si presterà a una sessione di AMA su Reddit.

Death Stranding è disponibile da novembre 2019 su PS4 e dallo scorso luglio anche su PC, con pubblicazione in questo caso da parte di 505 Games. Il titolo, che nella nostra video recensione abbiamo premiato per il suo coraggio di presentare la personalità, nelle tematiche e nel gameplay, di un progetto indipendente seppur con valori produttivi da AAA, vi mette nei panni di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), chiamato a riunire gli ex Stati Uniti, ora sotto l’effige delle UCA, in un mondo dove gli umani vivono tutti in micro-comunità e divisi gli uni dagli altri.