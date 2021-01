I giocatori su Steam hanno votato: Death Stranding ha il gameplay più innovativo su PC

Tra i tanti premi assegnati nel corso degli Steam Games Awards 2020 c’è anche quello per riconoscere il gameplay più innovativo dell’anno. Si tratta di premi che vengono votati dagli appassionati iscritti al catalogo digitale di Valve, che in cambio della loro partecipazione possono ricevere delle carte collezionabili per ogni categoria in cui hanno votato.

In merito alla categoria Gameplay Più Innovativo, la descrizione recita:

Gli sviluppatori di questo gioco sono in prima linea nella sperimentazione creativa e portano una ventata d’aria fresca e sorprese stupefacenti. Questo gioco ha deliziato, ispirato e divertito con delle novità mai viste prima.

Alla luce di questa descrizione, i candidati erano:

Death Stranding

Control

Superliminal

Noita

Teardown

Death Stranding

A portare a casa la vittoria è stato infine proprio Death Stranding, il primo videogioco di Kojima Productions, arrivato su PC nel corso dell’estate 2020, dopo che era sbarcato su PS4 a novembre 2019. Saputo del premio, la software house giapponese ha fatto subito un commento social per ringraziare gli appassionati per i loro voti, che hanno permesso di spuntarla anche sull’opera dell’amica Remedy Entertainment, Control.

Nel tweet dell’account ufficiale leggiamo:

Sì! Death Stranding ha vinto il premio per il gameplay più innovativo agli Steam Awards 2020. Grazie a tutti per il vostro supporto!

Per l’elenco completo dei vincitori in tutte le categorie, con l’eccellente Red Dead Redemption 2 che si è portato a casa l’ambito titolo di Gioco dell’Anno 2020 su PC, fate riferimento alla nostra notizia dedicata.

Nella sua video recensione del gioco per PC, il nostro Paolo Sirio spiegò come Death Stranding – con i suoi sistemi basati sul viaggio e non sulla meta – fosse effettivamente un gioco molto vicino a questo tipo di pubblico, rispetto ai ritmi a cui invece sono abituati i giocatori su console. Se vi siete persi la sua disamina, potete recuperarla qui. Se cercate, invece, la video recensione completa di Death Stranding potete fare riferimento a questo pezzo; qui, invece, discutiamo di videogiochi e soggettività del concetto di divertimento.

Uno scorcio da Death Stranding

Di recente il gioco era stato vittima di una nuova ondata di review bombing, quando aveva accolto dei contenuti extra gratuiti che omaggiavano il debutto di Cyberpunk 2077. Si trattava solo della seconda ondata, considerando che qualcosa di simile avvenne anche all’esordio originale, al punto che Metacritic dovette rifare ordine nelle valutazioni.

Attualmente Kojima Productions è impegnata su un nuovo misterioso progetto, che potrebbe essere un horror – ma non ci sono notizie ufficiali in merito. Intanto, l’art director Yoji Shinkawa illustra delle fanciulle misteriose…