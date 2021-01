Steam Awards 2020: un gioco Rockstar batte tutti

Lo scorso 25 dicembre Hades si è portato a casa il primato come titolo con le migliori valutazioni del 2020 su Steam. Il titolo di Supergiant Games ha quindi battuto un colosso come Half Life Alyx, il gioco in VR e spin-off della saga Valve, che ha dovuto suo malgrado accontentarsi della terza posizione.

Ora, sono stati svelati i vincitori ufficiali dell’anno appena trascorso, con Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games che è risultato essere il Gioco dell’Anno agli Steam Awards 2020.

La didascalia relativa alla vittoria sul sito ufficiale recita:

Che sia grazie al suo gameplay immersivo, alla sua storia coinvolgente, ai suoi personaggi carismatici, al suo design perfetto o alla sua modalità multigiocatore che dà dipendenza, il vincitore del premio Gioco dell’anno del 2020 è un vero e proprio classico.

Le premiazioni ufficiali dello store di Valve, divise per categorie, hanno visto trionfare un gran numero di giochi di un certo peso: gioco VR dell’anno va infatti a Half-Life: Alyx, il quale ha battuto Phasmophobia, The Room VR, Thief Simulator VR e il notevole Star Wars: Squadrons prodotto e sviluppato da Electronic Arts.

Death Stranding, l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima, si è aggiudicato il premio come gameplay più innovativo dell’anno. Poco sotto, la lista completa dei vincitori:

Gioco dell’anno : Red Dead Redemption 2

: Red Dead Redemption 2 Gioco VR dell’anno : Half-Life: Alyx

: Half-Life: Alyx Atto d’amore : Counter-Strike: Global Offensive

: Counter-Strike: Global Offensive Meglio in Compagnia : Fall Guys

: Fall Guys Gameplay più innovativo : Death Stranding

: Death Stranding Miglior gioco dalla trama profonda : Red Dead Redemption 2

: Red Dead Redemption 2 Miglior gioco in cui fai pena : Apex Legends

: Apex Legends Miglior stile grafico : Ori and the Will of the Wisps

Migliore colonna sonora : DOOM Eternal

Meritato relax: The Sims 4

Nella nostra recensione di Red Dead Redemption 2 vi abbiamo raccontato che «dopo il periodo del bigger is better e della libertà di approccio, si è arrivati all’incredibile mira del dettaglio realistico di un mondo di gioco che non si piega alle esigenze del giocatore, ma anzi che ne impone ritmi e regole, senza minare in alcun modo alla libertà di azione.»