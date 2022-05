Death Stranding Director’s Cut per PS5 scontato del 38% su Amazon!

Possedete una PS5 ma non avete ancora avuto modo di giocare all’ultimo capolavoro di Hideo Kojima? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Death Stranding Director’s Cut a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Death Stranding Director’s Cut è un videogioco d’avventura in cui si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di fornire i beni minimi per la sopravvivenza alle persone che vivono separate, come eremite, o confinate nelle città, dopo che il mondo è stato colpito da una misteriosa esplosione che ha rotto la parete tra vivi e morti. Death Stranding Director’s Cut per PS5 offre una grafica rimasterizzata, una trame estesa attraverso nuove missioni in un’area ampliata, nuove armi, nuovi veicoli e tanto altro.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Death Stranding: Director’s Cut mantiene intatto tutto quello che Death Stranding vuole e deve essere: un videogioco che porta con sé una commistione di interazione e narrazione che pretende la vostra dedizione, un salto della fede in quello che il giocare rappresenta – lo sforzo volontario di superare ostacoli non necessari. Le aggiunte alla formula rappresentano dei puri momenti di svago rispetto al loop del gameplay e non ne snaturano l’anima, permettendo anzi ai giocatori di trovare ancora di più la loro forma espressiva tra i tanti gadget messi loro a disposizione».

Solitamente la versione PS5 di Death Stranding Director’s Cut, che attualmente potete portarvi a casa a soli 31,80€, rispetto agli usuali 50,99€ di listino, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di oltre 19€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo titolo risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.