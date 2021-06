Death Stranding Director’s Cut, il trailer nasconde un mistero inspiegabile

Lo scorso 10 giugno, in occasione della Summer Game Fest, Hideo Kojima è apparso in collegamento con Geoff Keighley annunciando il suo ‘nuovo’ progetto in arrivo su PS5: Death Stranding Director’s Cut.

Il gioco, previsto in esclusiva assoluta su console PS5, non ha al momento una data di uscita, così come non sono note le migliorie che verranno aggiunte rispetto al primo capitolo.

Dopo aver svelato la possibile finestra di lancio (assieme alle novità che strizzeranno pesantemente l’occhio alla saga di Metal Gear Solid), è ora il turno di un nuovo mistero.

Via Reddit, un fan si è accorto di un dettaglio specifico presente sull’ormai celebre scatolone preso in mano da Sam Porter Bridges durante il filmato promozionale.

Com’è possibile notare dall’immagine che trovate poco sopra, sembra che il box abbia stampato quello che sembrerebbe essere un codice Braille.

Per chi non lo sapesse, il Braille è un sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti, caratterizzato il più delle volte da piccoli puntini.

Nonostante gli utenti abbiamo provato a tradurre il codice misterioso presente sullo scatolone, nessuno è riuscito a tradurre quella misteriosa sequenza di segni.

Di cosa potrebbe trattarsi? Al momento, forse, si tratta solo di un dettaglio ininfluente ai fini della comprensione generale, messo lì quasi per caso.

Sappiamo però altrettanto bene che nei titoli di Hideo Kojima nulla è mai davvero lasciato al caso e che quindi potrebbe trattarsi di un ulteriore mistero da decifrare.

Se volete saperne di più sull’avventura di Sam Porter Bridges, recuperate il nostro speciale in cui facciamo il punto della situazione su questa misteriosa Director’s Cut.

