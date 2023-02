Death Stranding 2 è già «incredibile» per Elle Fanning, ma «sarà ancora meglio»

Uno dei progetti più affascinanti e misteriosi in sviluppo è sicuramente il nuovo ambizioso progetto di Hideo Kojima: stiamo naturalmente parlando di Death Stranding 2 — o DS2, se preferite — su cui attualmente sappiamo però poco e nulla.

Dopo il grande successo ottenuto dal primo capitolo (trovate la Director’s Cut su Amazon), il papà di Metal Gear Solid si è già messo al lavoro per proseguire la storia con un progetto che, come sempre, si preannuncia non essere affatto scontato.

Intervenendo nel podcast Brain Structure di Hideo Kojima, l’attrice Elle Fanning ha già ammesso che per lei sarà molto di più di un semplice videogioco, dato che ai suoi occhi sarebbe come un vero e proprio film immersivo.

Questo è dovuto anche all’effettiva qualità del progetto, pur essendo ancora in sviluppo: GameSpot ha infatti riportato un’altra interessante dichiarazione della star, dove sottolinea che ai suoi occhi Death Stranding 2 sarebbe già «incredibile».

Secondo l’attrice, Hideo Kojima è solito ripetere che ciò che gli interpreti possono attualmente vedere non è ancora il gioco finito e che la produzione finale migliorerà molto. Tuttavia, per Elle Fanning il risultato ottenuto sarebbe già sbalorditivo:

«[Death Stranding 2] è già incredibile, sembra così reale, ma so che sarà ancora meglio di così».

Anche Kojima stesso è intervenuto sull’argomento, sottolineando che lui e il suo team stanno utilizzando una nuova tecnologia per la scansione degli attori, motivo per il quale a livello tecnico dovrebbe risultare ancora più impressionante rispetto al precedente capitolo.

Il director ha sottolineato di non poter aggiungere altro sull’argomento, pur rivelando che l’attrice Elle Fanning sembra essersi divertita molto con questo processo, pur ammettendo che il tutto viene reso molto difficile rispetto alle precedenti tecnologie utilizzate.

Il papà di Metal Gear Solid aveva già confermato che proprio la Fanning ricoprirà un ruolo fondamentale all’interno di Death Stranding 2, anche se al momento non abbiamo alcuna idea di quale potrebbe essere. Non ci resta che attendere con ansia ulteriori aggiornamenti, sperando naturalmente che siano meno “criptici” rispetto ai precedenti teaser.

Nel frattempo, ricordiamo che Hideo Kojima ha già anticipato che DS2 non sarà «il solito sequel», ma qualcosa di unico. Probabilmente, scopriremo davvero che cosa intenda soltanto in vista del lancio, attualmente ancora senza una data ufficiale.