Dead Space Remake costerà 80 euro, ma solo su PS5 e Xbox: «È una fregatura»

Dopo che EA e Motive Studio hanno finalmente svelato il primo gameplay trailer ufficiale, tutti i principali store videoludici hanno ufficialmente aperto le prenotazioni per acquistare Dead Space Remake, riservando però una brutta sorpresa ai fan su console.

La community non ha infatti impiegato molto tempo a scoprire come su console ci sia una differenza di prezzo decisamente non di poco conto: il remake costerà infatti 80 euro su PS5 e Xbox Series X, ma con una differenza di 20 euro in più rispetto alle edizioni PC, proposte invece a 60 euro (ma che potete prenotare a un prezzo ancora più basso su Amazon).

Una scelta che, se The Last of Us Part I ci ha insegnato qualcosa, era destinata a causare forti polemiche in rete: la community appare infatti attualmente spaccata sull’opportunità di riproporre quello che alla fine è “solo” un remake a un prezzo così elevato e, tra l’altro, facendolo pagare così tanto solo su console.

Eurogamer.net ha così deciso di raccogliere le testimonianze di numerosi fan, facendo riemergere l’ennesima polemica sul prezzo riservato da alcuni sviluppatori ai giochi next-gen ma che, in questo caso, si apre ad ulteriori riflessioni sul costo dei remake.

Uno dei commenti più quotati sottolinea proprio la differenza di prezzo tra le edizioni console e PC, sottolineando che giocare a Dead Space Remake su PS5 e Xbox Series X|S «è una fregatura» per via di cifre apparentemente ingiustificate.

Non sono effettivamente state annunciate particolari differenze tra l’edizione disponibile su PC e quelle per le piattaforme next-gen, facendo così lanciare a molti utenti l’interrogativo su cosa giustifichi un tale aumento di prezzo.

Allo stesso tempo, c’è anche chi reputa 80 euro — a prescindere da questa ulteriore polemica — un prezzo eccessivo per quello che è fondamentalmente un remake, dichiarando l’intenzione di acquistare il titolo soltanto quando arriveranno i primi sconti o una riduzione di prezzo.

Naturalmente ci sono anche i fan che difendono l’operato di EA e Motive Studio, che sottolineano come questo sia un titolo ricostruito da zero, pur con delle ottime basi di partenza: per questo motivo, alcuni degli utenti che hanno commentato la notizia si sono comunque detti pronti ad acquistare il titolo a prezzo intero.

Comunque la pensiate, è probabile che questa decisione controversa continuerà a essere discussa dalla community ancora a lungo, rischiando allo stesso tempo di offuscare quelli che sono gli effettivi meriti della produzione, che abbiamo avuto modo di ammirare nel primo gameplay trailer.

Tra le novità del remake ricordiamo infatti che sarà proposta un’esperienza visiva unica e senza alcun caricamento: una rivoluzione che, da sola, per alcuni fan potrebbe valere da sola il prezzo intero richiesto.