Dead Space Remake fa davvero paura, ma può diventare meno “macabro”

Da oggi è ufficialmente disponibile sul mercato Dead Space Remake, l’attesa rivisitazione dell’amata avventura horror di Electronic Arts che sembra essere ancora più terrificante del capitolo originale.

La nuova avventura di EA Motive (che trovate su Amazon) ha dimostrato infatti un dettagliato livello di fedeltà con la prima avventura sull’USG Ishimura, ma ha anche deciso di introdurre qualche novità ben apprezzata, anche per un pubblico più sensibile.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che le aggiunte introdotte sono state fatte «con criterio, intelligenza e senza invadenza»: tra queste ci sono anche le nuove opzioni di accessibilità, per rendere il prodotto più godibile e anche meno macabro per alcuni giocatori.

Polygon segnala infatti che tra le diverse opzioni attivabili c’è anche la possibilità di attivare un content warning per le scene più disturbanti, se non addirittura tagliare del tutto le diverse scene di morte del nostro protagonista, pur lasciandone l’audio intatto.

L’intento è naturalmente quello di venire incontro alle esigenze di alcuni utenti, che potrebbero non sopportare la vista di determinate immagini o situazioni: un’opzione naturalmente totalmente facoltativa che potrà anche essere ignorata.

Probabilmente tali impostazioni non saranno utilizzate dalla maggior parte dei giocatori che acquisteranno Dead Space Remake, dato che proprio le ambientazioni inquietanti e determinate scene macabre sono tra gli aspetti con la maggior attrattiva, ma si tratta comunque di un’aggiunta utile che mira a non escludere davvero nessuno dal portare a termine il gioco.

Ricordiamo che il remake sviluppato da EA Motive è già disponibile da oggi su PS5, Xbox Series X|S e PC e si è già rivelata una delle potenziali migliori produzioni di tutto il 2023.

Segnaliamo inoltre che tra le tante novità implementate in questa nuova edizione ci sarà anche la possibilità di sbloccare un finale segreto: Electronic Arts ha svelato che per ottenerlo sarà necessario completare il gioco almeno una volta e riaffrontarlo con il New Game+.

Se siete curiosi di scoprire come è cambiato Dead Space rispetto alla sua edizione originale, non possiamo che lasciarvi al nuovo interessante videoconfronto tra il primo capitolo e il nuovo remake.