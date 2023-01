Dead Space Remake, EA svela come sbloccare il nuovo finale segreto

Dopo il forte indizio arrivato dalla lista di trofei e obiettivi, adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: Dead Space Remake offrirà agli utenti la possibilità di sbloccare un nuovo finale alternativo e segreto per concludere l’avventura.

Il remake dell’amatissimo horror, che ricordiamo sarà disponibile soltanto a partire dalla giornata di domani (lo trovate su Amazon), promette di essere particolarmente fedele al capitolo originale, pur introducendo qualche piccola e apprezzata novità.

Tra queste ci sarà proprio un finale segreto e inedito, che non sarà però ottenibile durante la vostra prima run: rispondendo alla domanda di un fan sui canali social, gli sviluppatori hanno infatti confermato che sarà necessario utilizzare il New Game+, confermando dunque una delle ipotesi più quotate sul conseguimento di questo traguardo.

La condizione per poter accedere a questa nuova ending è dunque aver completato la campagna principale almeno una volta: senza avere questo pre-requisito, non sarà fisicamente possibile scoprire il finale segreto.

EA Motive ha inoltre confermato che il New Game+ offrirà la possibilità di sbloccare la tuta avanzata di livello 6 e affrontare una nuova variante di Necromorfi inedita, come ulteriori incentivi per affrontare nuovamente gli orrori della USG Ishimura.

Yes! #DeadSpace will have New Game+ at launch that includes: – Level 6 Advanced Suit

– New Phantom Variant Necromorphs

– Secret Ending https://t.co/K4EuSPetX2 — Dead Space (@deadspace) January 25, 2023

Naturalmente il team di sviluppo non è voluto entrare particolarmente nei dettagli su cosa riguarderà il nuovo finale dato che, per l’appunto, «è un segreto», ma è plausibile immaginare che sarà il nostro equipaggiamento potenziato a fare la differenza.

Resta naturalmente da capire se ciò permetterà ad Isaac di raggiungere un finale migliore o se la nuova ending arriverà ad essere più catastrofica, ma ciò potremo scoprirlo soltanto dopo il lancio ufficiale e dopo aver esplorato approfonditamente le ambientazioni e i pericoli di Dead Space Remake.

Vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità e curiosità sullo sviluppo: nel frattempo, in vista dell’imminente lancio ufficiale, sono già state svelate le dimensioni ufficiali dei file di gioco su console.