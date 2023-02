Dead Island 2, incredibile ma vero, ha una nuova data di uscita (ed è quella definitiva)

L’attesa per il lancio di Dead Island 2 sembrava non trovare pace, sebbene a quanto pare il gioco è finalmente entrato in fase Gold, cambiando però ancora una volta la sua data di uscita.

Il gioco, non uscirà più il 3 febbraio 2023, come pianificato in origine, così come non vedrà la luce neppure il 28 aprile come precedentemente segnalato.

Se Dead Island 2 avrebbe infatti dovuto uscire poco più di 2 mesi dopo il lancio inizialmente previsto, è ora arrivata una buona notizia.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, il gioco non subirà ritardi e uscirà una settimana prima di quanto reso noto in precedenza.

Dead Island 2 uscirà con una settimana di anticipo, come riportato da Deep Silver e Dambuster Studios durante la giornata di oggi.

«L’avete chiesto e l’avete ottenuto. Dead Island 2 è diventato Gold ed esce con una settimana di anticipo», si legge nel tweet. «Ci vediamo nell’inferno il 21 aprile 2023».

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS — Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023

Dead Island 2 nasce come sequel di Dead Island Riptide ed è quindi il terzo capitolo della serie: si svolgerà a Los Angeles e San Francisco, entrambe in quarantena a causa di un’epidemia di zombie.

Come i suoi predecessori, dovrete creare armi sempre più creative per uccidere centinaia di zombie, e dovrete continuare a crearle perché queste ultime tenderanno a rompersi e usurarsi con frequenza. Insomma, aspettiamo di potere finalmente mettere le mani sul gioco, in modo tale da poterne sapere di più.

Nel mentre, vi ricordiamo che il secondo capitolo di Dead Island sarà il primo gioco a utilizzare una feature inedita, sebbene a quanto pare manterrà allo stesso tempo la caratteristica più odiata dai fan.

Infine, avete letto che Dead Island 2 subirà una sorte non propriamente felice in Germania, visto che il gioco subirà vari tagli e censure per l’ente USK?