Dead Island 2 sarà censurato in Germania: e in Italia?

L’attesa per il lancio di Dead Island 2 sembra dover essere accompagnata anche da alcune grane per quanto riguarda la censura, applicata in un paese specifico dell’Unione Europea.

Il secondo Dead Island (potete prenotare la HELL-A Edition su Amazon), non uscirà più il 3 febbraio 2023, come inizialmente previsto.

La notizia era arrivata direttamente dalla holding in un nuovo interim report: il rinvio è stato annunciato come naturale conseguenza di una riduzione dei guadagni previsti per l’ultimo anno fiscale.

Se ora sappiamo quindi che Dead Island 2 uscirà il 28 aprile 2023, ovvero poco più di 2 mesi dopo il lancio inizialmente previsto, su ResetEra è arrivata una brutta notizia per i giocatori tedeschi (ma non per quelli italiani).

Il primo Dead Island non è stato inizialmente reso disponibile in Germania, sebbene a quanto pare anche Dead Island 2 subirà una sorte non propriamente felice.

La classificazione USK di 18 anni “protegge” il gioco dall’eventuale rimozione dagli scaffali, sebbene gli sviluppatori hanno dovuto applicare alcuni tagli e censure.

Secondo Plaion, la versione tedesca dovrebbe offrire “tutte le caratteristiche di gioco rilevanti della versione internazionale”, compresa la sanguinosa azione a tema zombie.

Tuttavia, una volta ucciso uno zombie con asce, mazze o molotov, non sarà più possibile “interagire” con le creature. Questa restrizione riguarda anche i giocatori internazionali che giocano in modalità online con un utente della versione USK.

Nel matchmaking pubblico, solo i giocatori USK possono andare a caccia di zombie con altri utenti della stessa regione, come confermato anche da Gameswirtschaft.de.

Su ResetEra consigliano ai giocatori tedeschi di optare per la versione austriaca del gioco, la quale non dovrebbe subire tagli o censure di alcun tipo. Ovviamente, anche l’edizione italiana resterà intoccata e priva quindi di modifiche.

Nel mentre, vi ricordiamo che il secondo capitolo di Dead Island sarà il primo gioco a utilizzare una feature inedita, sebbene a quanto pare Dead Island 2 manterrà allo stesso tempo la caratteristica più odiata dai fan.