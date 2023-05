Dead Island 2 per PS5 in sconto! Risparmi il 21%!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Dead Island 2 a un prezzo molto appetibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, la versione PS5 di Dead Island 2 viene venduta a 69,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 54,99€, con uno sconto del 21%. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un ottimo videogioco a prezzo scontato!

Dead Island 2 rappresenta un mix unico di elementi horror, umorismo dark e un'azione esagerata di uccisione di zombie. Il gioco si svolge diversi mesi dopo gli eventi del primo Dead Island nella città di Los Angeles, ribattezzata HELL-A, trasformata in un panorama infernale, popolato da zombie affamati di carne umana.

Advertisement

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "[...] lo zombie game di Dambuster Studios si rivela spassoso, longevo, con solo una manciata di meccaniche da interiorizzare e tanto divertimento per quanti lo faranno. I punti di forza sono rappresentati dall'accuratezza del FLESH system, che cambia l'approccio a certi scontri, dall'iconicità di moltissime delle location visitate, dal buon livello di sfida e finanche da una cooperativa che si è dimostrata solida durante i nostri test".

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Su eBay potrete trovare un'ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la console Nintendo Switch. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante, tra cui anche i migliori giochi per PS5.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l'occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!