DC Justice League: Caos Cosmico | Recensione – Supereroi per bambini

Negli ultimi mesi stiamo assistendo all’arrivo di parecchi titoli dedicati ai supereroi, sia dalla parte Marvel, con ad esempio il bistrattato Marvel Midnight Suns, sia dalla parte della DC, che ha visto il debutto sottotono qualche mese fa di Gotham Knights e che di recente è di nuovo sotto i riflettori per l’imminente (o almeno sembra) arrivo di Suicide Squad: Kill the Justice League. Ora, però, arriva in sordina un altro titolo dedicato agli eroi DC: stiamo parlando di DC Justice League: Caos Cosmico, che esce proprio oggi 10 marzo per tutte le console sia Sony che Microsoft, Nintendo Switch e anche su PC.

Se non ne avete sentito molto parlare è perché probabilmente questo titolo ha un target diverso rispetto ai titoli di Rocksteady, essendo pensato per i più piccoli, come toni e atmosfere. Sviluppato da PHL Collective, team dedicato principalmente a titoli su licenza, e distribuito da Bandai Namco, il gioco è un open world pieno di azione e umorismo, che ricorda moltissimo i cartoni animati dedicati ai personaggi DC che è spesso possibile vedere su canali come Cartoon Network.

D’altronde, la casa fumettistica americana ha proprio una divisione chiamata DC Kids, che si occupa di creare cartoni e fumetti per i bambini, e non è dunque strano vedere anche un videogioco di questo tipo affiancare i titoli destinati a un pubblico adulto. Dopo aver giocato nei panni di Batman, Wonder Woman e Superman in questa avventura, vi raccontiamo se DC Justice League: Caos Cosmico è all’altezza dei suoi cugini più maturi.

Folletti e stelle marine giganti

La storia di DC Justice League: Caos Cosmico (già disponibile su Amazon) inizia in una giornata di festa per gli eroi più importanti della Terra, mentre questi festeggiano il loro amico Snapper, ora divenuto sindaco di Happy Harbor. I festeggiamenti però hanno vita breve, perché dal nulla arriva un folletto proveniente dalla quinta dimensione chiamato Mxyzptlk – che d’ora in poi chiameremo Mxy, per evitare che vi si annodi la lingua per pronunciarlo. Non temete, anche nel gioco lo chiameranno con questo diminutivo per tutto il resto dell’avventura.

I poteri di Mxy sono così forti da riuscire a cambiare la realtà che lo circonda e il folletto decide di rapire Snapper e autoproclamarsi sindaco di Happy Harbor al suo posto. Come se non bastasse, libera Starro, la temibile stella marina gigante aliena apparsa anche nel recente film Suicide Squad di James Gunn.

Le tremende mini stelle marine di Starro prendono il controllo di alcuni dei più importanti membri della Justice League, mentre Mxy sembra divertirsi a provocare il caos in città come nuovo sindaco e, soprattutto, a prendere in giro Superman, arrivando anche a trasformarlo in un salatino (il cibo preferito del supereroe, a quanto pare). Dopo essere riuscito a tornare normale, Superman, accompagnato da Batman e Wonder Woman, dovrà risolvere il gran disastro provocato da Mxy e Starro, con l’intera cittadina sottosopra e invasa da poco amichevoli uomini pesce e altri famosi villain dell’universo DC.

I toni della storia sono molto umoristici e leggeri, come abbiamo specificato in apertura. Non aspettatevi un Batman cupo e riflessivo o un Superman stoico e serio, qui ognuno dei supereroi è presentato in una versione più scanzonata, ma ognuno di loro mantiene comunque le caratteristiche tipiche che lo hanno reso il personaggio che è.

Le situazioni in cui si troveranno, quasi sempre per colpa di Mxy, saranno però in larghissima parte di natura umoristica – e anche i dialoghi tra i tre saranno pieni di battute dove viene enfatizzato molto il rapporto tra un Batman troppo serio e dedito al lavoro e un Superman che prima agisce e poi pensa, mentre Wonder Woman sarà l’ago della bilancia, che spesso dovrà calmare gli animi degli altri due.

A ciò si aggiungeranno poi le follie di Mxy, che si inventerà modi sempre assurdi per ostacolare i nostri eroi (ad esempio un quiz show o folli sfide a tempo), e molti altri personaggi come Cyborg, che gestirà tutta la base della Justice League mentre i nostri tre protagonisti saranno in missione, più altri volti noti dell’universo DC.

Le scene d'intermezzo in stile cartone animato sono molto ben fatte

Nonostante il gioco sia pensato per i bambini, non mancheranno chicche anche per i fan dei fumetti, come la presenza di molti personaggi di nicchia noti solo a chi ha visto i film al cinema o diversi villain di primo piano coinvolti in missioni secondarie. Nel gioco ci sarà poi la possibilità di raccogliere fumetti da scambiare con alcuni costumi iconici per i nostri tre eroi protagonisti – tutti presi dalle diverse ere dei fumetti DC, che saranno presenti solo come oggetti estetici.

Alla fine, la storia di DC Justice League: Caos Cosmico è godibile e piena di umorismo, ma molto semplice e pensata principalmente per divertire i più piccoli, anche se può essere apprezzata anche dai più appassionati fan di questi personaggi. Un punto a favore per l’adattamento è la presenza del doppiaggio in italiano, che ha al suo interno alcune voci storiche, una su tutte quella di Batman, che, chi è cresciuto con i cartoni animati, sia vecchi che nuovi, riconoscerà all’istante.

Open world in miniatura

DC Justice League: Caos Cosmico (che potete già trovare su Amazon) è di base un open world dove l’azione la fa da padrona. Sin da subito potremo muoverci liberamente per tutta Happy Harbor e, proseguendo nelle missioni, potremo sbloccare luoghi specifici, come le fogne o gli interni di alcuni edifici importanti. Spostarsi sarà semplice, sia perché la mappa non è troppo vasta, sia perché avremo dalla nostra i poteri dei tre supereroi protagonisti, come il volo di Superman, che ci consentirà di spostarci sopra gli ostacoli con estrema facilità.

Sarà anche possibile guidare macchine e moto presenti in città, messe a disposizione probabilmente più per puro divertimento che per il loro effettivo utilizzo, dato che i metodi di spostamento degli eroi saranno molto più efficaci; però vedere Batman in scooter, in effetti, non ha prezzo.

Wonder Woman sarà in grado di colpire tutti i nemici con la sua frusta e l'onda d'urto dei suoi bracciali in grado di infliggere danni elementali elettrici

Data la sua natura compatta, il mondo aperto di DC Justice League: Caos Cosmico non è troppo dispersivo e anche le missioni secondarie non sono in numero eccessivo e a grandi linee riescono a risultare contestualizzate nella storia; grazie a queste potremo avere a che fare con diversi, iconici cattivi della scuderia DC, come Bizzarro, Clayface o Blue Snowman.

In generale le missioni, sia quelle principali che quelle secondarie, offriranno pochi guizzi di originalità e perlopiù saranno lineari e basate sui combattimenti – o, a volte, su alcuni semplicissimi puzzle ambientali, ad esempio il dover posizionare una batteria al suo posto per aprire una porta o semplicemente trovare la chiave giusta.

Ogni tanto, però, ci saranno delle eccezioni con qualche meccanica in più, come il rischio di congelamento nella tana di Blue Snowman, dove dovremo costantemente fare affidamento a dei fuochi sparsi per la zona per riscaldarci, o le prove di Ares, quando dovremo scegliere un percorso fatto di stanze piene di nemici per raggiungere il boss finale. Più allungheremo il percorso e più oggetti rari otterremo.

Non potevano mancare i tantissimi gadget tecnologici di Batman

Anche le missioni principali ogni tanto presenteranno qualche cambiamento, come delle fasi platform a ostacoli (non perfettamente riuscite per via del sistema di controllo non pensato per questo tipo di sfida), ma in generale queste deviazioni saranno rare.

A livello grafico, DC Justice League: Caos Cosmico offre delle ambientazioni molto colorate e personaggi realizzati in stile super deformed in un buon cel-shading. Happy Harbour è piacevole da visitare grazie anche alla varietà di quartieri, anche se non c’è nulla che faccia gridare al miracolo e si senta un po’ l’assenza d’interattività con il mondo di gioco.

Abbiamo trovato molto belle le scene d’intermezzo, realizzate in stile cartone animato, che ben si adattano all’atmosfera. Segnaliamo comunque di aver riscontrato alcuni bug, ma nulla che ci abbia rovinato l’esperienza; inoltre ci sarà una patch al day one che dovrebbe risolverne molti.

Supereroi all’attacco

Il fulcro di DC Justice League: Caos Cosmico sono le battaglie. Il combat system del gioco è di base molto semplice, ma presenta diverse idee carine e ben implementate. Controlleremo un solo eroe alla volta, ma potremo velocemente cambiarlo semplicemente premendo il tasto direzionale su o giù. L’alternanza di eroi è la chiave del sistema di combattimento, dato che ogni protagonista ha delle abilità speciali diverse; queste però, una volta usate, avranno dei tempi di ricarica e in quel momento dovremo passare a un altro personaggio per continuare a colpire con potenti mosse, attendendo di poter utilizzare di nuovo quelle del precedente.

Inoltre, diversi nemici avranno scudi o debolezze elementali e ogni protagonista infliggerà dei danni basati su un elemento specifico, come fuoco, ghiaccio o fulmine. Dovremo dunque utilizzare l’eroe più adatto al nemico che ci troviamo di fronte per poter vincere più facilmente.

Superman potrà sfruttare la sua vista laser e la sua potenza per fare a pezzi i nemici

Batman, Superman e Wonder Woman, avranno dei semplici attacchi corpo a corpo, eseguibili con un tasto, e un attacco caricato che si eseguirà tenendo premuto questo stesso tasto d’attacco. Per difendersi bisognerà invece affidarsi unicamente alla schivata.

In aggiunta, ognuno dei tre personaggi avrà un attacco a distanza, ad esempio i raggi laser di Superman o i batarang di Batman, un attacco speciale, come l’onda d’urto dei bracciali di Wonder Woman, e il potente attacco finale, come il soffio glaciale di Superman o la pioggia di frecce di Wonder Woman. Starà al giocatore sfruttare la rotazione degli eroi per poter usare il più spesso possibile i loro colpi più micidiali.

Ogni personaggio potrà poi essere potenziato e sviluppato in diversi modi, grazie a un sistema a livelli e a uno di equipaggiamento. Sconfiggendo i nemici e finendo le missioni otterremo punti esperienza che faranno salire di livello i nostri eroi – e a ogni livello sbloccheremo nuove abilità e potenziamenti. Queste potranno poi essere migliorate ulteriormente spendendo denaro e utilizzando altri materiali rilasciati dai nemici.

Sarà possibile equipaggiare fino a tre artefatti per ogni eroe. Questi oggetti forniranno bonus e nuovi potenziamenti, ad esempio l’affinità a un nuovo elemento come terra o veleno, oppure aumenteranno la probabilità di colpi critici. Alcuni artefatti saranno completamente inutili, proposti soltanto per far ridere: un ad esempio trasformerà i nemici sconfitti in coriandoli, mentre un altro farà diventare i passi più rumorosi.

In DC Justice League: Caos Cosmico sarà possibile sbloccare moltissimi costumi diversi per ogni eroe

Ci saranno poi quattro personaggi di supporto, altri membri della Justice League, ossia Cyborg, Flash, Lanterna Verde e Aquaman. Una volta richiamati in campo, questi combatteranno autonomamente per un limitato periodo di tempo, dopodiché dovremo attendere un po’ prima di poterli richiamare. Anche questi personaggi potranno essere potenziati tramite l’uso di denaro e oggetti.

Il gioco supporta anche una modalità per due giocatori (soltanto in locale), nel caso si voglia giocare tra amici o magari con i propri figli, per vivere insieme le avventure della Justice League.

DC Justice League: Caos Cosmico propone di fatto delle battaglie molto semplici, ma funzionali al loro scopo, che è quello di essere accessibili anche per i più piccoli. I nemici saranno principalmente vari pesci antropomorfi, anche se non ci sarà moltissima varietà, con qualche boss battle un po’ più divertente della media, ma senza nulla di troppo complesso o elaborato.

Versione recensita: PS5